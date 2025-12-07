¹©Æ£¸ø¹¯¡¢¡Ö½©¤ÎÂç¼ý³Ï¡ª¡×Î¾¼ê¤Ë¤ÏÇòºÚ...ÇÀ¶È¤Ë´ÀÎ®¤¹¡¡¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÌîºÚ¡ª¡×¡ÖËºî¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
¥×¥íÌîµå¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¸µ´ÆÆÄ¡¢¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬2025Ç¯12·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌîºÚ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½©¤ÎÂç¼ý³Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÇòºÚ¤òÎ¾¼ê¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤äÈª¤ÇÌîºÚ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂçº¬¡¢¤«¤Ö¡¢¥Í¥®¡¢ÇòºÚ¡¢º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÂçº¬¡¢¥Í¥®¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂçº¬¤Ï¤ß¤¾¤ìÆé¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½Õ¤ËºÎ¤ì¤¿ÇòºÚ¤ÏÌ¼¤¬¥¥à¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤â¥¥à¥Á¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆé¤Ç¤¹¤«¤Í¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÈÇò¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£Èª¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇòºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥·¥å¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Î¾¼ê¤ËÇòºÚ¤ò»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÇòºÚ¤äÂçº¬¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÎ©ÇÉ¤ÊÅß¤ÎÌîºÚ¤¿¤Á¡ª¡×¡ÖËºî¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£