¤½¤â¤½¤âÊõÀÐ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡© ÊõÀÐ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÑ¸ì¤ò¾Ò²ð¡ª¡ÚÊõÀÐ¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¿Þ´Õ¡Û
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÊõÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¯ÊõÀÐ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½ñÀÒPART2¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤ÎÊõÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¤¯¤ï¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ê³ØÅª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÊõÀÐ¤Î¤Ò¤ß¤Ä
ÊõÀÐ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤è¤ÓÌ¾¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊõÀÐ¡×¡Ö¹ÛÊª¡×¡Ö¸¶ÀÐ¡×¡Ö¥ëー¥¹¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÄêµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÅÂå¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤µ±¤¤ä¿§¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò¤â¤Ä¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÊõÀÐ¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢µ±¤¤ä¿§¡¢¼ïÎàÊ¬¤±¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤â²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆ±¤¸¼ïÎà¤ÎÊõÀÐ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤Á¤¬¤¦¼ïÎà¤ÎÊõÀÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ÛÊª¤ÎÊ¬Îà¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÛÊª¡¦ÊõÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤Õ¤¯¤á¤Æ¡¢¹ÛÊª¤äÊõÀÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
①¹ÛÊª¡¢ÊõÀÐ¡¢¸¶ÀÐ¡¢¥ëー¥¹¤Î¤Á¤¬¤¤
¤è¤¯¤Ç¤Æ¤¯¤ëÃ±¸ì¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¹ÛÊª¡§ÃÏµå¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤¿·ë¾½¤Î¤³¤È¡£¹ÛÊª¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï´äÀÐ¡ÊP.158¡Ë¤È¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ü ÊõÀÐ¡§Èþ¤·¤¯¤Æ¤¸¤ç¤¦¤Ö¤Ç¡¢¤È¤ì¤ëÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¹ÛÊª¤ä¡¢À¸¤Êª¤¬¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¡ÖÊõÀÐ¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¸¶ÀÐ¡§ÊõÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¹ÛÊª¤¬ºÎ·¡¤µ¤ì¡¢Ëá¤¤¤¿¤ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö¸¶ÀÐ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥ëー¥¹¡§¸¶ÀÐ¤òËá¤¡¢ÊõÀÐ¤È¤è¤Ö¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Èþ¤·¤¤·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥ëー¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
②¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ú²Ì¤ä¸½¾Ý
ÀÐ¤Î¤â¤Äµ±¤¤ä¿§ÊÑ²½¤Î¤·¤¯¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ±¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü Â¿¿§À¡§¸«¤ë³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¸«¤¨¤ë¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÀ¼Á¡£
¡ü ·Ö¸÷¡§»ç³°Àþ¤Ê¤É¤òÅö¤Æ¤ë¤È¸÷¤ë¸½¾Ý¡£
¡ü ÎÕ¸÷¡§»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Î¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤¢¤È¡¢¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¤·¤Ð¤é¤¯¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¡£
¡ü Í·¿§¸ú²Ì¡§¸«¤ëÊý¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÐ¤Î¤Ê¤«¤ËÆú¿§¤Î¤æ¤é¤á¤¤¬¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¡£
¡ü Ê¬»¶¡§ÊõÀÐ¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤Ã¤¿¸÷¤¬Æú¿§¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡ü ¶þÀÞÎ¨¡§¸÷¤Ê¤É¤¬ÊªÂÎ¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¿Ê¤àÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¶þÀÞ¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Î¤³¤È¡£
¡ü Ê£¶þÀÞ¡§¸÷¤¬ÊªÂÎ¤Î¤Ê¤«¤òÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¶þÀÞ¤¹¤ë¸½¾Ý¡£
¡ü ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¸ú²Ì¡§¥Éー¥à¾õ¤ËËá¤«¤ì¤¿ÊõÀÐ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¥Í¥³¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ÎÂÓ¤¬¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¡£
¡ü ¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¡§Åö¤Æ¤ë¸÷¸»¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸ú²Ì¡£
¡ü ²ÃÇ®½èÍý¡§¤¢¤ë²¹ÅÙ¤Þ¤ÇÊõÀÐ¤ËÇ®¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÊõÀÐ¤Î¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤¿½èÍý¤Î¤³¤È¡£
¡ü ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡§À¸Êª¡ÊÊª¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¹ÛÊª¤ÎÎ³¤ä±ÕÂÎ¤äµ¤ÂÎ¤Î¤³¤È¡£
¡ü ¥Ð¥¤¥«¥éー¡§¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊõÀÐ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤³¤È¤Ê¤ë2¿§¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÊõÀÐ¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¿Þ´Õ¡Ù´Æ½¤¡§BIZOUX(¥Ó¥ºー)¡¿²Ê³Ø´Æ½¤¡§¾®ÅÄÅçÍÇ¹À