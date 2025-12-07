ËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤Ï¡¢¤¢¤¹8Æü(·î)Ãëº¢¡Á¤¢¤µ¤Ã¤Æ9Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´Æ»Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î±Ë¨¤ä¾åÀî¡¢¶õÃÎ¡¢¸å»ÖÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±è´ß¤òÃæ¿´¤ËÀ¾¡ÁËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¤Õ¤Ö¤­¤Ç¸«ÄÌ¤·¤Î°­¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤ÊÂçÀã¤ä¤Õ¤Ö¤­¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ÎÆü¤¬Â³¤¯

¤¢¤¹8Æü(·î)¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´Æ»Åª¤ËÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ»ËÌ¤äÆ»±û¡¢Æ»ÆîÊýÌÌ¤ÏÃëÁ°¸å¤«¤é¼¾¤Ã¤¿Àã¤ä±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢±è´ß¤òÃæ¿´¤Ë¤Õ¤Ö¤­¤Ç¸«ÄÌ¤·¤Î°­¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤¤¡¢°ì»þÅª¤Ë¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ»ÅìÊýÌÌ¤ÏÍ¼Êý¤«¤éÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤ÏÀã¤Ç¤Õ¤Ö¤¯½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤¢¤µ¤Ã¤Æ9Æü(²Ð)¤â¡¢Æ»ËÌ¤äÆ»±û¡¢Æ»ÆîÊýÌÌ¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Àã¤ÎÃæ¿´¤Ï¾åÀî¤äÎ±Ë¨¡¢¶õÃÎ¡¢¸å»ÖÃÏÊý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±è´ß¤òÃæ¿´¤Ë¤Õ¤Ö¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£8Æü(·î)12»þ¡Á9Æü(²Ð)12»þ¤Î24»þ´Ö¤Ç¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç20¡Á30¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë40¡Á50¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»¥ËÚÃæ¿´Éô¤Ï10¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æ»ÅìÊýÌÌ¤Ï»³±è¤¤¤ÇÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹­¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

10Æü(¿å)°Ê¹ß¤âÆ»ËÌ¤äÆ»±û¡¢Æ»ÆîÊýÌÌ¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£Àã¤«¤­¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤Ç¤­¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£