¥Ê¥¤¥Ê¥¤ÌðÉô¹ÀÇ·¡¡¾®³ØÀ¸¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÐ·è¡Ö¤â¤¦Â¤¬¤Ä¤ê¤½¤¦¡×54ºÐ¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¾å¼ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê54¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤ÁCUP¡¡2025¡×¤¬7Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¹â±ßµÜµÇ°JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò½ª¤¨ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌðÉô¤Ï¡¢±¦Â¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤¦Â¤¬¤Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¿¤À³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦54¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¾å¼ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤é²ù¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¡Ö¾®³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤É½¾ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÃæ¤«¤é¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡È¥Ï¡¼¥¤¡ª¤ä¤Ù¤Ã¤Á¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£