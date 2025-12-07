¡Ú12·î6Æü¤ÎB1·ë²Ì¡Û¥Þ¥«¥É¥¥¤ÎÏ¢Â³¥Ó¥Ã¥°¥×¥ìー¤ÇÅçº¬¤¬¡È1ÅÀº¹¡É¾¡Íø¡Ä¹¥Ä´Â³¤¯ËÌ³¤Æ»¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç8Ï¢¾¡ÌÜ
¡¡12·î6Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°ÀïÂè12Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Ç2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤ÎË¶¶»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç»°±ó¥Í¥ª¤ÈÂÐÀï¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï1ÅÀ¤òÁè¤¦Âç·ãÆ®¤È¤Ê¤ë¤â¡¢»Ä¤ê1Ê¬È¾¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥«¥É¥¥¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ä¥À¥ó¥¯¤ÇÅçº¬¤¬Í¥Àª¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï»°±ó¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤òËÉ¤®ÀÚ¤ê¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢93－92¤ÇÇòÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÃÏ¶è¤Î¾å°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤È¤ÎÂè1Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÉÙ±Ê·¼À¸¤ä¥É¥é¥¤¥È¡¦¥é¥â¥¹¡¢¥¸¥ã¥ê¥ë¡¦¥ª¥«¥Õ¥©ー¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ーÃæÈ×¤Ë¤Ï2¥±¥¿¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¡£¤½¤Î¸å¤ÏSR½ÂÃ«¤ÎÏ¢Â³3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ë¶ì¤·¤à»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥«¥Õ¥©ー¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢80－77¤ÇÏ¢¾¡¤ò¡Ö8¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¶è¤ÎÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤ÈÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬·ãÆÍ¡£Ì¾¸Å²°D¤ÏÂè2¥¯¥©ー¥¿ーÃæÈ×¤«¤é¥êー¥É¤òÊÝ¤Á¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤â¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¨¥µ¥È¥ó¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤éÃÍÀé¶â¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤òÄÀ¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥ê¥Á¥ãー¥É¥½¥ó¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÇÀéÍÕJ¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢75－73¤Ç4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÎB1»î¹ç·ë²Ì°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£12·î6Æü¤ÎB1»î¹ç·ë²Ì
ÀçÂæ89ERS 74－67 ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä 73－75 Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º
Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ 80－76 ¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ
¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º 72－81 Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º 91－64 ¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ
°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä 66－68 ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º
±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ 84－78 ½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä
ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º 74－89 ·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ 92－93 Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï 105－80 ¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º 78－65 Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹
¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« 77－80 ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»
Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥« 91－58 ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º
¡ÚÆ°²è¡ÛÅçº¬vs»°±ó¤ÎÂè1Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª