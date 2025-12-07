£Ê£ÒÊ¡ÃÎ»³Àþ¤Ç£·£¸ºÐÃËÀ¤¬±¿Å¾¤Î¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¡Ä°ìÉô¤ÇÌó£±»þ´Ö¤ÎÃÙ¤ì
¡¡£±£²·î£·ÆüÄ«¡¢µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤Î£Ê£ÒÊ¡ÃÎ»³Àþ¤Ç¡¢Æ§ÀÚ¤òÄÌ²á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡£·Æü¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»ÔËÙ¤Î£Ê£ÒÊ¡ÃÎ»³Àþ¤Ç¡¢£Ê£Ò¤Î¿¦°÷¤¬¡Ö¼Ö¤¬Æ§ÀÚÆâ¤ËÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÃ°ÇÈÃÝÅÄ±Ø¤ÈÊ¡ÃÎ»³±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÆ§ÀÚ¤Ç¡¢£·£¸ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯Æ§ÀÚÆâ¤«¤éÅ±µî¤µ¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢£Ê£ÒÊ¡ÃÎ»³Àþ¤Î²¼¤ê¤Ç¡¢Ìó£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÙ¤ì¤¬¤Ç¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£