¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ï¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿»Ô¤æ¤«¤ê¤Î£²Áª¼ê¤Ë¡Ö»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÀ¾Þ¡×¤òÂ£¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤ËÂÀÅÄÌÉ§»ÔÄ¹¤¬¼øÍ¿¤¹¤ë¡£
¡¡±ÉÍÀ¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¦¾åÃË»Ò±ßÈ×Åê¤²¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿Åò¾å¹äµ±Áª¼ê¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ùËÜÂçÃÏÁª¼ê¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂîµåÃË»ÒÃÄÂÎ¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÀî¸ý¸ù¿ÍÁª¼ê¤Ë¤âÂ£¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢¹ñºÝ¡¢¹ñÆâÂç²ñ¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢»Ô¤ÎÌ¾À¼¤ò¹â¤á¤¿¤æ¤«¤ê¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢ÃÄÂÎ¤ËÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£²£³¿Í¤È£±ÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£