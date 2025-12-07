¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥æ¥á¥¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×½Ð¿È¡¦À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÅÐ¾ì¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥À¥ó¥¹¹ç½É³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¶âÈ±»Ñ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛÀ¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤ÎÂè2²ó¤¬12·î7Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤¢¤µ5»þ55Ê¬¡Á¡¿Ëè½µÆüÍË7»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼¡²óÍ½¹ð¤ËMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¡ÊYUMEKI¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×»²²Ã¥¤¥±¥á¥ó¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¶âÈ±¥Á¥é¸«¤»
2025Ç¯¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡ËÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Ötimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡×¤ËÄ©¤à¤â¡¢5¼¡¿³ºº¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¿¥°¥é¥¤¥È¡Ë¤Î·ëÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤À¡£
½¾Íè¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÁªÈ´¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤¬ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤Î¸½¾ì¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æßê¤á¤¯ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤òÃµ¤·¡¢¼«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤ÆÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¼Ô¤ò¾·½¸¡£¥·¥ª¥ó¡¢¥»¥¤¥Þ¡¢¥«¥¤¥ê¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¥À¥¤¥´¤Î5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¿ô¤Ï5¿Í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤«¤é2¿Í¤¬Ã¦Íî¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¹ç½É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢BMSG½êÂ°¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Aile The Shota¤¬À©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥æ¥á¥¤¬»²Àï¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶âÈ±»Ñ¤Î¥æ¥á¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥À¥ó¥¹¹ç½É³«»Ï¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥æ¥á¥¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥À¥ó¥¹¹ç½É³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¼¡²ó¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡Ö¶âÈ±»Ñ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤ÇÆ°¤¯¶âÈ±¥á¥¸«¤é¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿µ´·³Áâ¸«¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¥æ¥á¥¡£¤½¤Î¸å¡¢ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤Ë»²²Ã¤·¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï11°Ì¤ÇÀË¤·¤¯¤âÃ¦Íî¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×
2025Ç¯¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡ËÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Ötimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡×¤ËÄ©¤à¤â¡¢5¼¡¿³ºº¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¿¥°¥é¥¤¥È¡Ë¤Î·ëÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤À¡£
½¾Íè¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÁªÈ´¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤¬ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤Î¸½¾ì¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æßê¤á¤¯ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤òÃµ¤·¡¢¼«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤ÆÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¼Ô¤ò¾·½¸¡£¥·¥ª¥ó¡¢¥»¥¤¥Þ¡¢¥«¥¤¥ê¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¥À¥¤¥´¤Î5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¿ô¤Ï5¿Í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤«¤é2¿Í¤¬Ã¦Íî¤¹¤ë¡£
¢¡¥æ¥á¥¡ÖTAGRIGHT¡×¥À¥ó¥¹¹ç½É¤ËÅÐ¾ì
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¹ç½É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢BMSG½êÂ°¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Aile The Shota¤¬À©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥æ¥á¥¤¬»²Àï¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶âÈ±»Ñ¤Î¥æ¥á¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥À¥ó¥¹¹ç½É³«»Ï¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖTAGRIGHT¡×¥æ¥á¥¤ÎÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶Á
¥æ¥á¥¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥À¥ó¥¹¹ç½É³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¼¡²ó¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡Ö¶âÈ±»Ñ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤ÇÆ°¤¯¶âÈ±¥á¥¸«¤é¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿µ´·³Áâ¸«¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¥æ¥á¥¡£¤½¤Î¸å¡¢ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤Ë»²²Ã¤·¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï11°Ì¤ÇÀË¤·¤¯¤âÃ¦Íî¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û