ÌðÉô¹ÀÇ·¡¡¸½ÌòÁª¼ê¤â»²²Ã¤Î¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á£Ã£Õ£Ð¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÃæ¤«¤é¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤¬£·Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¹â±ßµÜµÇ°£Ê£Æ£ÁÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á£Ã£Õ£Ð¡¡£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤é¤È¤È¤â¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¾®³Ø£¶Ç¯À¸°Ê²¼¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥àÁíÀª£±£²ÁÈ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¢£Ï£Â¡¢·Ý¿Í¤Ë¤è¤ëº®¹ç¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¡£ÌðÉô¤Ï£±»î¹ç£²¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦±¦Â¤¬¤Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È»þÀÞÂ¤ò¿¤Ð¤¹¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤äÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡¦ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤â»²²Ã¡£ÌðÉô¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡££¸²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤¬¤¹¤´¤¤¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÃæ¤«¤é¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¤Á£Ã£Õ£Ð¤¢¤Î»þ½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡£µÆü¤Ë¤Ï¡¢£Æ£É£Æ£Á¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×£²£°£²£¶¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡£¡Ö¿¹ÊÝ¡Ê°ì¡Ë´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ë¤Ë¤ä¤±´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼õ¤±¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£