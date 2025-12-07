¸Å²ì¥·¥å¥¦¡¢¿À¼èÇ¦¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÁªµó±þ±ç±éÀâ¤â¡Ö¸Å²ì¥·¥å¥¦¡×¤ÎÉ¼Â¿¿ô¡Ä¶¦±é¼Ô¡ÖÂ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¸Å²ì¥·¥å¥¦¡Ê58¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¿À¼èÇ¦¤¬Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ºÝ¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í±éÀâ¤Ç±þ±ç¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¸Å²ì¤Ï¡Ö¿À¼è¤µ¤ó¤«¤é»ØÌ¾¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿ØÆâ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤ÉÁªµóË¡°ãÈ¿¤ä¤í¡£²¿¤«¤ÎË¡¤òÈÈ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¸Å²ì¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë»öÌ³½ê¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Î¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ê»Å»ö¤ò¡Ë¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Í§¿Í°ìÆ±¤È¤·¤Æ¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
G¤¿¤«¤·¤Ï¡Ö¸Å²ì¤µ¤ó´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤ÎÆü¤Ë¿À¼èÇ¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¸Å²ì¥·¥å¥¦¡Ù¤Ç400É¼¤¯¤é¤¤½¸¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·ë¶É¿À¼è¤µ¤ó¤ÎÂ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£