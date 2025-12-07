¡ÖÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¡×³«ºÅ»þ´ü¡¦ÂÇ¾å»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¦ÈñÍÑÁý²Ã¤Ê¤É¤Ç¡Ä2026Ç¯°Ê¹ß
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¤Ï12·î1Æü¡¢¡ÖÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆŽ¤Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼Â»Ü»þ´ü¤ò¡Ö8·î¡×¤«¤é¡Ö11·î¡×¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¸æÆ²¶Ú±è¤¤¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ±ÇÁü¤òÆÃÊÌ¾å±Ç
¡¡ÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÇ¯8·î¡¢ÃöÌ¾Àî²ÏÀîÉß¤Ë¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»ÔŽ¤ÂçºåÉÜÃÓÅÄ»ÔŽ¤ÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ³«ºÅ°Ñ°÷²ñ¤Î3¼Ô¶¦ºÅ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÏÌó4000È¯¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó16Ëü2000¿Í¡ÊÀîÀ¾Â¦5Ëü2000¿Í¡¦ÃÓÅÄÂ¦11Ëü¿Í¡Ë¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊýŽ¤²Ö²ÐÂç²ñ³«ºÅ¤ËÍ×¤¹¤ë·ÐÈñ¤Ï¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢ÎáÏÂ6¡Ê2024¡ËÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·Ž¤Ìó2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤êŽ¤ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯ÅÙ¤Î³«ºÅ¤Ï¸«Á÷¤ê¡¢³ÖÇ¯³«ºÅ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ8¡Ê2026¡ËÇ¯ÅÙ¤ÎÂè77²óÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòº£¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢8·î¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤«¤é¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢11·î7Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÊ¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¡×¡ÖÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¡×¡ÖÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ³«ºÅ°Ñ°÷²ñ¡×¤Î3¼Ô¹çµÄ¤Î¤â¤È·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æü¾È»þ´Ö¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤«¤é¡¢ÂÇ¾å»þ´Ö¤ò¡Ö19»þ30Ê¬¡×¤«¤é¡Ö18»þ00Ê¬¡×¡¢½ªÎ»»þ´Ö¤ò¡Ö20»þ10Ê¬¡×¤«¤é¡Ö18»þ30Ê¬¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ö²ÐÂç²ñ½ªÎ»¸å¤ËºåµÞÀîÀ¾Ç½Àª¸ý±Ø¤äºåµÞÃÓÅÄ±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Î¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Î³èÀ²½¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤à¡£
¡¡ÀîÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¡Ö½¾Íè¤Î³«ºÅ»þ´ü¤Ç¤¢¤ë²Æ¾ì¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨Ž¤º£¸å¤ÏÎÃ¤·¤¤½©¤Î»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤·Á¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¤Î³«ºÅÍ½Äê
ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ Âè77²óÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ³«ºÅ¡¡ÎáÏÂ8Ç¯11·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÎáÏÂ9Ç¯ÅÙ ¼Â»Ü¤Ê¤·
ÎáÏÂ10Ç¯ÅÙ¡¡Âè78²óÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ³«ºÅ¡¡ÎáÏÂ10Ç¯11·îÍ½Äê
ÎáÏÂ11Ç¯ÅÙ¡¡¼Â»Ü¤Ê¤·
