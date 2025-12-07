¡ÚUFC¡ÛÊ¿ÎÉÃ£Ïº¤¬¥Õ¥é¥¤µé2°Ì¤Î¸µ²¦¼Ô¤Ë´°¾¡¡¡2¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÎÍò¤ÇTKO¾¡Íø
¡þUFC¥Õ¥é¥¤µé¥Þ¥Ã¥Á Ê¿ÎÉÃ£Ïº-¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹)
¥¢¥á¥ê¥«Áí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤ÎºÇ¹âÊöUFC¤Ç¥Õ¥é¥¤µé5°Ì¤ÎÊ¿ÎÉÃ£ÏºÁª¼ê¤¬¡¢¸µ²¦¼Ô¤Î¥Õ¥é¥¤µé2°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥é¥¦¥ó¥É½øÈ×¡¢Ê¿ÎÉÁª¼ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤ò»Å³Ý¤±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥ì¥ÎÁª¼ê¤¬²¼¤«¤é¹¶¤á¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤³¤¦Ãå¡£½ªÈ×¤Ë¤ª¸ß¤¤Î¥¤ì¤Þ¤¹¤¬Âè1¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè2¥é¥¦¥ó¥É½øÈ×¤ÏÂÇ·â¤Î¹¶ËÉ¡£»Ä¤êÌó3Ê¬30ÉÃ¤ÇÊ¿ÎÉÁª¼ê¤¬¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤È¤ë¤È¡¢»Í¤Î»ú¥í¥Ã¥¯¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÎÉÁª¼ê¤ÏÁê¼ê¤Î¸å¤í¤«¤é¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÎÍò¤ò·«¤ê½Ð¤·¤½¤Î¤Þ¤ÞTKO¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÙ¤Î²¦¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥â¥ì¥ÎÁª¼ê¤Ë´°¾¡¤ÎÊ¿ÎÉÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Ç¥×¥í18¾¡1ÇÔ¡¢UFC¤Ï3Ï¢¾¡¤Ç8¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£