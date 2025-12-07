£¹Ç¯¤Ö¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð±é¤Î43ºÐÇÐÍ¥¤Ë£ØÁûÁ³¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
º£Ç¯¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿À®µÜ´²µ®¡Ê43¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤EXIT·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬À®µÜ¤ÈÅÅÏÃ¤·¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£À®µÜ¤Ï¡ÖËþÅç¡Ê¿¿Ç·²ð¡Ë¤µ¤ó¤¬1²ó¤À¤±¤ª»Å»ö¤´°ì½ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ËþÅç¿¿Ç·²ð¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¡Ê¥²¥¹¥È¤Ï¡Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤¢¤ó¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÀ®µÜ¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡Ö¤¨¤¨¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ËþÅç¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£·ó¶á¤Ï¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
ËþÅç¤Ï¡Ö²¶¤â¤¦°ìÈÖºÇ½é¤Îº¢¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤À¤â¤ó¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢À®µÜ¤Ï¡ÖÄ«¤Î¥É¥é¥Þ¡×¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÇß¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËþÅç¤Ï¡Ö¤Æ¤«ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢À®µÜ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³¤³°¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡£¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ä¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£