山本耕史、『BTTF』主題歌を熱唱！ マーティのコスプレで会場沸かす〈東京コミコン2025〉
俳優・山本耕史が、7日、自身がアンバサダーを務める、千葉・幕張メッセで開催された「東京コミックコンベンション 2025」（以下、「東京コミコン 2025」）の「セレブステージ」に登壇。今年40周年を迎える映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の主題歌「The Power of Love」を熱唱し、会場を盛り上げた。
【動画】朝とは思えない美声！ 山本耕史が『バック・トゥ・ザ・フューチャー』主題歌を熱唱する様子
この日、「東京コミコン 2025」では、クリストファー・ロイド（ドク役）と、リー・トンプソン（ロレイン役）、トーマス・F・ウィルソン（ビフ役）、クローディア・ウェルズ（ジェニファー役）がメインステージに登壇することが予告されており、朝から会場に大勢のファンが駆けつけていた。
日本でのキャスト再集結に胸を高鳴らすファンたちでいっぱいのステージに登場したのは、マーティのコスプレをした山本。さらにマイクを持って、サプライズで「The Power of Love」のカバーを披露した。
コスプレで登場した上に、まさかの歌唱に会場は大盛り上がり。歌い終わった山本は「ちょっと朝一で歌うキーの高さではない…（苦笑）」とコメントし、会場は笑いに包まれた。
その後、マーティの日本語吹替版声優を務めた声優の三ツ矢雄二も登壇し、クリストファー、リー、トーマス、クローディアを出迎え、トークを展開。イベントの最後に山本は、トーマスと握手を交わし、満面の笑みを見せていた。
「東京コミックコンベンション 2025」は、12月5日（金）から12月7日（日）まで、千葉・幕張メッセで開催。
