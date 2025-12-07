『BTTF』キャスト4人が日本で再集結！ 「日本の人は趣味が良い」高い人気に喜び＜東京コミコン2025＞
今年40周年を迎える映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のクリストファー・ロイド（ドク役）と、リー・トンプソン（ロレイン役）、トーマス・F・ウィルソン（ビフ役）、クローディア・ウェルズ（ジェニファー役）が、7日に千葉・幕張メッセで開催された「東京コミックコンベンション 2025」（以下、「東京コミコン 2025」）で再集結を果たした。
【写真】イケオジすぎる！ マーティのコスプレで登場した山本耕史
1985年に公開された『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮を務め、ロバート・ゼメキスがメガホンを取ったSF映画の金字塔。世界中で今もなお世代を超えて愛され続けている本作の公開40周年を記念して、「東京コミコン 2025」では公式の展示・物販ブースが用意されているほか、12日からは公開40周年限定上映がスタートし、史上初のIMAX（R）上映に加え、プレミアムフォーマットである4DXでの1週間限定上映が実現する。
そんなアニバーサリーイヤーに今回、クリストファーとリー、トーマス、クローディアが「東京コミコン 2025」の「セレブ・ステージ」に登壇。同ステージは、本イベントのアンバサダーを務め、マーティのコスプレをした俳優・山本耕史による、本作の主題歌「The Power of Love」のカバーかららスタート。
マーティの吹き替え声優を務めた声優の三ツ矢雄二もマーティのコスプレで登場し、英語でキャストに質問を行った。
三ツ矢からビフ役のトーマスに、映画では悪役だったのに「なぜ今はジェントルマンなのか？」という質問があったが、三ツ矢は「ビフ」を「ドク」と呼び間違え、トーマスと三ツ矢がにらみ合うというジョークを披露する場面も。
同質問にトーマスは「秘密を教えてあげましょう…映画はフィクションなんです」と語り、会場は爆笑。「悪役を演じるのはすごく楽しかった。ビフが登場すると観客は『何が起こるんだろう？』と思ってくれます。だからヴィランを演じるのが好きなんです」と語る。
マーティの母親ロレイン役を務めたリーは「（マーティ役の）マイケル・J・フォックスも今日ここに来たかったと思います。こんなに素晴らしいキャストメンバーが集まってるっていうのを見たら、きっと彼もとても喜んでくれるでしょう」とコメント。
また、日本でなぜこんなにも本シリーズが人気なのかを聞かれたクリストファーは、「タイムトラベルができるところが本作の特性だと思います。稲妻が光れば、過去・現在・未来と自分の好きな時代に行くことができる。観客の皆さんも『自分だったらどうしよう』と考えられるのが魅力なんでしょうね」と分析。
リーは「映画自体がとてもワクワクする内容ですが、日本の方々の趣味が良いんだと思います」と語り、クローディアも「わたしもそう言おうと思っていたんです」と同意。続けて「日本の方はとても秩序を愛されていると思います。今日も朝食のフルーツがとても美しくカットされていました。さまざまな物のディティールやレベルの高さに注意を払う皆さんだからこそ、完璧な本シリーズを愛してくださるのでしょう」と話した。
「東京コミックコンベンション 2025」は、12月5日（金）から12月7日（日）まで、千葉・幕張メッセで開催。
映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映は、12月12日よりIMAX／4DXにて1週間限定上映。
【写真】イケオジすぎる！ マーティのコスプレで登場した山本耕史
1985年に公開された『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮を務め、ロバート・ゼメキスがメガホンを取ったSF映画の金字塔。世界中で今もなお世代を超えて愛され続けている本作の公開40周年を記念して、「東京コミコン 2025」では公式の展示・物販ブースが用意されているほか、12日からは公開40周年限定上映がスタートし、史上初のIMAX（R）上映に加え、プレミアムフォーマットである4DXでの1週間限定上映が実現する。
マーティの吹き替え声優を務めた声優の三ツ矢雄二もマーティのコスプレで登場し、英語でキャストに質問を行った。
三ツ矢からビフ役のトーマスに、映画では悪役だったのに「なぜ今はジェントルマンなのか？」という質問があったが、三ツ矢は「ビフ」を「ドク」と呼び間違え、トーマスと三ツ矢がにらみ合うというジョークを披露する場面も。
同質問にトーマスは「秘密を教えてあげましょう…映画はフィクションなんです」と語り、会場は爆笑。「悪役を演じるのはすごく楽しかった。ビフが登場すると観客は『何が起こるんだろう？』と思ってくれます。だからヴィランを演じるのが好きなんです」と語る。
マーティの母親ロレイン役を務めたリーは「（マーティ役の）マイケル・J・フォックスも今日ここに来たかったと思います。こんなに素晴らしいキャストメンバーが集まってるっていうのを見たら、きっと彼もとても喜んでくれるでしょう」とコメント。
また、日本でなぜこんなにも本シリーズが人気なのかを聞かれたクリストファーは、「タイムトラベルができるところが本作の特性だと思います。稲妻が光れば、過去・現在・未来と自分の好きな時代に行くことができる。観客の皆さんも『自分だったらどうしよう』と考えられるのが魅力なんでしょうね」と分析。
リーは「映画自体がとてもワクワクする内容ですが、日本の方々の趣味が良いんだと思います」と語り、クローディアも「わたしもそう言おうと思っていたんです」と同意。続けて「日本の方はとても秩序を愛されていると思います。今日も朝食のフルーツがとても美しくカットされていました。さまざまな物のディティールやレベルの高さに注意を払う皆さんだからこそ、完璧な本シリーズを愛してくださるのでしょう」と話した。
「東京コミックコンベンション 2025」は、12月5日（金）から12月7日（日）まで、千葉・幕張メッセで開催。
映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映は、12月12日よりIMAX／4DXにて1週間限定上映。