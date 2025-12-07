冬の体調不良の原因は…

猛暑の名残と急激な冷え込みで「秋がなかった」と言われている2025年。「最高気温と最低気温の差」「前日との気温差」「室内外の気温差」の3つの寒暖差《トリプル寒暖差》のせいで、自律神経のバランスが乱れ、身体の不調を感じている人も多いのではないだろうか。

【グラフ】急に寒くなると、おなかの調子が悪くなると答えた人は…

例えば、東京都心では今年の秋に最高気温25.9℃を記録した4日後に、15.4℃まで低下。わずか数日で10℃以上の寒暖差が生じていたのだ。

記録的な猛暑と長引く残暑、そして一気に訪れた冷え込み。塩水港精糖（株）が行った『冬のおなかの悩みと健康意識調査』によると、約8割の人が「例年より寒暖差を感じる」と答えている。

さらに同調査では、約6割が「冬になると腸の調子が悪化する」と回答。

腸の不調は「冷え」が原因と思われがちだが、実は「冬の水分不足」も見逃せない要因となっているという。



●1日に摂取する水分量（画像提供：塩水港精糖）

実際、同調査によると冬の季節（12〜2月）に摂取した1日の水分量は「1.5Ｌ以下」と答えた人が約7割を占め、厚生労働省が『健康のために水を飲もう講座』で推奨している1日の水分摂取量（1.2L以上）を十分に摂れていると言える人は約3割程度。

「腸の砂漠化」が進行中

寒さと水分不足により、冬の腸は「腸冷え」だけでなく「腸の砂漠化」が進行しやすくなっているという。

「腸の砂漠化」とは、腸のスペシャリストである松生恒夫医師が警鐘を鳴らす〈寒さと乾燥で腸内がカラカラに乾いてしまう〉現象のこと。冷えによって腸の血の巡りが悪くなると、腸の動きが鈍る「停滞腸」が起こりやすくなる。それに加え、水分摂取の減少で便が硬くなり、お腹にガスが溜まったり、お腹の張りを引き起こしてしまうのだ。

この「腸冷え」と「水分不足」が重なることで、腸の機能がますます低下。便秘や肌荒れ、疲労感、免疫低下などの不調に繋がっていくと話す松生先生。

この状態を予防するためには、単に水分を摂るだけでなく、腸を外と中から温めることが大切だという。

あなたの腸、乾いていませんか？

「冬の腸の砂漠化」セルフチェックリスト



□ 朝お腹が張っている

□ 便が硬い・出にくい

□ 1日の水分摂取量が1L未満

□ 手足が冷たい／お腹を触ると冷たい

□ 肌の乾燥やくすみを感じる

□ 温かい飲み物をあまりとらない

□ 外出や運動の時間が減っている



3つ以上当てはまる人は、腸が砂漠化している可能性があります。

冷え・腸の乾燥・運動不足が重なり腸が停滞している状態かも？

「腸を温め、腸を動かす」習慣を意識するのがおすすめです



（写真：stock.adobe.com）

冬の腸の砂漠化を予防する1日の体内スケジュール

体も腸も冷えやすく、水分が不足しがちな寒い季節。温かい飲み物をタイミングよく、飽きないような工夫をして取り入れることが体を内側から温め腸を動かす秘訣。

そこで、松生先生がオススメする「飲んで腸を整える1日の過ごし方」は……。

朝 ：白湯

間食 ：オリーブ・カレースープ／シナモン・ジンジャー・オリゴ糖ティー

昼 ：野菜スープ

間食 ：シナモン・ジンジャー・オリゴ糖ティー

夕 ：具沢山味噌汁

就寝前：ホットココア／カモミールティー

■松生恒夫先生プロフィール

1955年東京生まれ。医学博士。松生クリニック院長。東京慈恵会医科大学卒業。同大学第三病院内科助手、松島病院大腸肛門病センター診療部長などを経て、2003年、東京都立川市に松生クリニックを開業。6万件以上の大腸内視鏡検査を行ってきた腸疾患治療の第一人者。便秘外来の専門医として地中海式食生活、漢方療法、音楽療法などを取り入れた診療で効果を上げている。著書に『子どもの便秘は今すぐなおせ』（主婦の友社）、『見た目は腸が決める』（光文社）、『「腸の老化」を止める食事術』（青春出版社）、『日本一の長寿県と世界一の長寿村の腸にいい食事」（PHP研究所）など多数。



（写真提供：塩水港精糖）

【レシピ】シナモン・ジンジャー・オリゴ糖ティー

■材料（1人分）

・お湯 250ml

・シナモンパウダー 小さじ1/3〜1/2

・ショウガスライス 2〜3枚（またはチューブ1〜2cm）

・バニラエッセンス 1〜2滴

・オリゴ糖 小さじ1〜2

■作り方

カップにシナモン・ショウガ・オリゴ糖を入れ、お湯を注いでよく混ぜ、仕上げにバニラを落とす。



「シナモン」は体を温め、血流を促す効果がある。腸のぜん動運動をサポートし、冷えによる「停滞腸」を防ぐ。

「オリゴ糖」は善玉菌のエサとなり、腸内で発酵し短鎖脂肪酸を生成する。大腸のエネルギー源となり、整腸効果が期待できる。

「生姜」の加熱によって生成される成分であるショウガオールが体の深部温度を上げて代謝を活性化。さらに腸の血流を改善して、ぜん動運動を促すことで便通改善が期待できる。



（写真提供：塩水港精糖）

【レシピ】ホットペパーミント・ティー

■材料（1人分）

・お湯 500mL

・ペパーミントティーのティーバック 1個

・レモン果汁 大さじ1〜2

・オリゴ糖 適量

・チューブ状の生姜 1〜2センチ

■作り方

ティーバッグ1個を用意して、お湯500mlで抽出し、レモン果汁、ショウガ、オリゴ糖を適量入れ、かき混ぜる。

「ペパーミント」は薬効にすぐれており、体内にたまったガスを排出させる働きや、血液の循環を促し、冷え性を改善する作用がある。