将棋を題材にしたミステリー小説『盤上の向日葵』の映画化にあたり、作家・柚月裕子さんと、羽生善治九段に将棋の魅力を語っていただいた。それぞれの道を歩む二人が語る、意外な共通点とは――（構成：山田真理 撮影：大河内禎）

風変わりな指し手に手も足も出ず

柚月 羽生さんには5年前、小説『盤上の向日葵』の文庫化のときに解説文をいただきました。お忙しいから無理だろうと思っていたので、お引き受けくださったと聞き、「やったぁ！」と、嬉しかったです。

羽生 将棋界に関わりのある物語で、とても興味深く読みました。棋譜が記された対局シーンがあったり、名匠の作った駒が事件を解決する鍵になったりして面白かったです。

柚月 羽生さんの解説を拝読して、驚いたことがあります。小説では賭け将棋で生計を立てる「真剣師」が登場するのですが、かつて実在していた真剣師と、羽生さんは対戦されたことがあるのですね。どのような接点があったのですか。

羽生 私は小学6年生で奨励会に入ったのですが、それまでは力試しに、アマチュア名人戦など大人の大会に出場していました。ある大会で70歳過ぎのおじいさんと対戦したものの、その人の指す手がものすごく風変わりで。

自分が勉強してきた基本とまったく違い、手も足も出ず負けてしまいました。唖然としていると、同じ将棋道場の先輩が「あの人、実は真剣師なんだよ」と教えてくれたのです。

柚月 私が登場人物のモデルにした伝説の真剣師・小池重明（じゅうめい）さんとは、別の人物でしょうか。

羽生 たぶん別の人でしょう。これも先輩棋士に聞いた話ですが、真剣師は有名になってはいけないそうなんです。なぜなら真剣師の場合、「強い」という評判が広まると、相手が賭けに乗ってきてくれないから。

小説でも真剣師が初戦は負けて次に勝つというシーンがありましたが、本当に上手い人はずっと二勝一敗という状態を続けます。三回に一回は相手に勝たせたほうが、「いつかチャンスがあるんじゃないか」と熱くなって賭け続けてくれますから。

柚月 うまく負けるのは、勝ち続けるよりも難しそうですね。

羽生 技術が備わっていないとできないことだし、自分と相手の力関係を見極めることが必要です。そもそも賭博は違法なので、実際に真剣師として生計を立てる人は少なくなり、昭和40〜50年代にはほとんどいなくなったと聞いています。

柚月 真剣師は、麻雀界にもいたそうですね。私はその世界が描かれた『麻雀放浪記』が大好きで。ひりひりした勝負と、これも昔から好きだった『砂の器』のミステリー要素と逃亡劇を合わせたら……と思ったのが、本作執筆のきっかけでした。

羽生 執筆の際には、ずいぶん将棋を勉強なさったそうですね。

柚月 棋士の方の著書を読んだり、自分でも指してみたり。私が将棋って魅力的だなあと思ったのが、どこまでもフェアな実力勝負だということ。そこに、どうしようもない人生の理不尽さを組み合わせて物語にしたらどうかと考えたのです。

羽生 将棋は勝負であると同時に、対局者同士のコミュニケーションでもあります。作中では登場人物の人生の節目ごとに印象的な対局シーンが描かれていて、まさに「棋は対話なり」という将棋の魅力が味わえる作品だと思いました。もう一つ私がとても印象に残ったのが、書名にも入っている《向日葵》です。



「どこか突き抜けた、天才でありながらダメダメな人に私は惹かれてしまうし、登場人物に投影したくなります」（柚月さん）

柚月 実はゴッホの「ひまわり」の絵からきています。あのなぐりつけるような独特のタッチと渦を巻くような線に、昔から惹かれていたんです。

羽生 ゴッホ本人も激情の人ですよね。なかなか壮絶な人生で。

柚月 そういうどこか突き抜けた、天才でありながらダメダメな人に私は惹かれてしまうし、登場人物に投影したくなります。それに「油絵は将棋と似ているな」と思えてきて。

羽生 えっ、そうですか？

柚月 画家は白いキャンバスに、描きたいモチーフを想像しながら、一つひとつ筆を置いていくと思うんですね。途中で色が変わったり違うモチーフが加わったりしても、目指すところは変わらない。将棋も、特にプロの方は、こうしていきたいという場面を思い浮かべて指していくのではないかと想像しました。

羽生 先ほど「人生の理不尽さ」というお話が出ましたが、自分ではこのような道筋で対局を進めたいと考えても、相手がいる限り思い通りにはなりません。ならないのだけれど、何とか頑張って自分の描いた道筋へ進もうとするところは、たしかに油絵と似ているかもしれませんね。

柚月 将棋の駒と小説のキャラクターというのが、またよく似ているんです。たとえば物語上、あるキャラクターをこちらへ進ませたいと思っても、「この人物の性格だと絶対そうはしないよね」ということが起きてしまう。

そこを無理に動かしてしまうと、リアリティが失われて物語がダメになるのです。自分の考えたキャラクターなのに、理不尽だなあといつも思います。

生身の身体で向き合う迫力

羽生 ご自分の小説が映画になったとき、原作者としてはどのように感じるのですか？

柚月 最近は映像技術が進んでどんな場面もリアルに再現できるようになったぶん、作者やファンの「原作通りに」という欲求が強まった気がします。でも私が育った時代は映像化するにも限界があったから、原作と違って当たり前。面白ければいいと思っていました。その記憶があるためか、私は自分の作品が別の表現になっても違和感がありません。

たとえば今回の映画では、天才棋士・上条桂介（かみじょうけいすけ）役の坂口健太郎さん、真剣師・東明重慶（とうみょうしげよし）役の渡辺謙さんの演技が素晴らしくて。

ほかにも小説にないキャラクターも重要な役回りを担い、一人の観客として、ドキドキしながら楽しんで拝見しました。

羽生 私が映画の中で印象に残ったのは、ある人物が絶望の淵に立ったときに、将棋盤に駒を並べる《音》に焦点が当たったシーンです。

柚月 「お前は将棋がなければ生きる意味がないんだろう？」と駒音だけで伝えるのは、熊澤尚人監督の見事な演出だと思います。私は作品をきっかけにプロの対局を観戦する機会をいただくようになりましたが、棋士の方が指す一手の重みはすごい。

AIがどんなに進化して優れた一手を指そうとも、棋士同士が生身の身体で盤上に向かい合う迫力にはかなわないと思います。

羽生 「誰かと指す」ということでいうと、無名でいることが有利なはずの真剣師も、不思議と表の世界に出てくるんですよね。私が対戦したおじいさんしかり、小池重明さんもアマ名人からプロ編入を目指しました。

柚月 人は誰しも承認欲求というものがありますからね。お金に不自由していなくても、もっと別の評価が欲しくなるのかもしれません。あるいは表の世界で「こいつは強い」と評判の相手と闘ってみたい、という気持ちになったのかも……。

羽生 どんなに才能があっても、自分より強い相手と指さないと、将棋はあと一歩のところで上達できないものです。さらにいえば、自分にはない個性の持ち主と対局することでしか磨かれない部分もある。

考え方や性格、価値観が水と油のように異なる相手とぶつかってこそ、気づくことがあるんです。人間同士の根本的な関係性と通じるものがありますね。

＜後編に続く＞