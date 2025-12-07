「起きてリビングへ行ったら……」市川團十郎、子どもたちの誕生日サプライズに「涙」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは12月6日、自身のInstagramを更新。子どもたちの誕生日サプライズを披露しました。
コメントでは、團十郎さんの誕生日を祝福する声とともに「優しいお子様たちですね」「2人とも可愛くて優しい」「幸せなお誕生日のスタートですね」「素敵なサプライズ」「すご〜くほっこり」「本当に良い子に育っていますね」「もう48なの⁉ びっくり!?」「これは泣いちゃう」「お父様を大事にされてますね」と称賛の声が多数寄せられています。
「これは泣いちゃう」團十郎さんは「起きてリビングへ行ったら、二人が飾り付けしてくれたみたいです、涙」とつづり、1枚の写真を載せています。6日に48歳の誕生日を迎えた市川さん。長女・市川ぼたんさんと、長男・市川新之助さんが、バルーンで誕生日の飾り付けをしたリビングの様子を披露し、子どもたちのサプライズに感激したことを明かしました。
47歳の誕生日では……昨年の團十郎さんの47歳の誕生日では、人気アニメ『ドラゴンボール』のバルーンなどで飾り付けされたリビングの写真を披露しています。今年の誕生日は團十郎さんに内緒で子どもたちだけで飾り付けが施され、子どもたちの成長に團十郎さんも感無量だったようです。誕生日からバレンタインデー、冬至にいたるまで、イベントを大切にしている團十郎さん親子。これからも子どもたちの成長を感じる親子時間の投稿が楽しみですね！
