サッカー・アルビレックス新潟は7日、来季の監督にOBの船越優蔵氏が就任すると正式に発表しました。



船越氏は兵庫県出身の48歳で、現役時代は2002年から2006年まで新潟で活躍。U-20日本代表の監督を務めていました。



以下、クラブが発表した船越氏のコメント。

「来季より、アルビレックス新潟の監督に就任することになりました、船越優蔵です。

選手として、指導者としても歩ませてもらった大切なクラブを率いる機会をいただき、光栄であると同時に大きな責任を感じ、身の引き締まる思いです。そして今、私の掲げる目標はただ一つ、このチームを必ず「進化」させることです。

私はこれまでも、新潟という街がクラブを支え、勝利の瞬間も苦しい時期も、変わらず共に歩んできた姿を間近で見てきました。スタジアムに響く声援、街中で交わされる温かい言葉、サポーターの皆さんの情熱、そして常にクラブを信じ続けてくれるその想いにチームは何度も力をもらってきたことでしょう。その想いに応えられるように全身全霊を尽くしますので、どうか一緒に戦ってください。よろしくお願いいたします」