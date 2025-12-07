好き＆買ってみたい「山形県の伝統工芸品」ランキング！ 2位「羽越しな布」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
日本の文化や職人の技に改めて注目が集まる今。 旅の記念として、また日々の生活に取り入れる美術品として、伝統工芸品が人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年11月26日、全国20〜60代の男女250人を対象に、好き＆買ってみたい伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆買ってみたい「山形県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ナノキなどの樹皮から作られる織物で、丈夫で耐久性があり買ってみたいです」（50代女性／広島県）、「羽越しな布で作ったバッグが素敵だと思った」（30代女性／宮城県）、「夏にピッタリなかごや帽子など実用的なものが多くて買ってみたいと思いました」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「細かい彫りと美しい木目の模様が目を引く。飾りとしても実用としても楽しめ、伝統技術の高さが感じられる」（30代女性／秋田県）、「山形県で長年にわたり受け継がれてきた技術や手法で作られた伝統工芸品だと思うから」（60代女性／愛知県）、「天童将棋駒は職人の技術が光る逸品で、将棋好きにはたまらないから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：羽越しな布（山形県、新潟県）／50票山形県と新潟県の一部で作られる羽越しな布は、シナノキの樹皮から採れる繊維で織られた布です。その丈夫さと素朴な風合いが特徴で、現代ではバッグなどのファッションアイテムにも使われています。自然素材の持つ温かみと、希少性の高さが評価されました。
1位：天童将棋駒／112票山形県天童市で作られる天童将棋駒が、圧倒的な支持を集めて1位となりました。全国の将棋駒の生産量の大部分を占めるとされ、その精巧な作りと将棋という文化的な背景が、「好き・買ってみたい」という支持を集めました。天童の顔とも言える伝統工芸品です。
