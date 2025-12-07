日本テレビ系列で現在放送中の及川光博主演の日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜よる10：30〜）。第9話が12月7日に放送予定です。

【写真】3000万円をほたるのロクデナシな父・仁に盗まれてしまい…



及川光博演じる、心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一（50歳）が恋をしたのは、手越祐也演じるクールなゲイ・中学教師の作田索（38歳）。

「恋なんていらない」と言う索に、玄一は家を買うことを提案する。

そんな2人の前に現れたのは、白鳥玉季演じる15歳のトーヨコ少女・楠ほたる。

そんなほたるが大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活が始まる。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ。

主題歌は甲本ヒロト作詞・作曲によるザ・ハイロウズの『バームクーヘン』。1999年発表のハイロウズの名曲を、今回のドラマに合わせて編曲。牧歌的でかわいらしくアレンジされた曲を、及川光博、手越祐也、白鳥玉季の3人が歌います。

＊以下12月7日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜前回のあらすじ＞

親子のフリが、ついに警察にバレた！？心優しきゲイのおじさん波多野玄一と、恋人の中学教師・作田索は、２人の《かすがい》となる家を買うために必要なパートナーシップ証明書を取得。

いよいよ本格的に家探しを開始する……はずが、玄一と中学3年生・楠ほたるがニセモノ親子であることを、警察の松（土居志央梨さん）に感づかれてしまった！

事情を知らない松は、ほたるが玄一から暴行や脅迫を受けているものと思い込み、玄一を捕まえる気満々。もしかして本当に逮捕されちゃう！？玄一を心配するアパートの大家・井の頭（坂井真紀さん）は、松の邪魔をしようと右往左往するが……。

警察の目を気にしながらも、玄一と索はローンの申請に必要な公正証書の作成に取りかかる。財産のことや病気になった時のことだけでなく、2人がいつまでも仲良く暮らしていくために、日常生活の細かいルールも記しておきたい玄一は「1回、シミュレーションしてみません？」。

試しにアパートの部屋で共同生活をしてみれば、お互いのこだわりとか気になる部分が見えてくるかも……と思って同居を始めた途端、さっそく玄一の問題点が浮き彫りになって……。

一方、玄一を取り巻くみんなにも変化の時がやってくる。ようやくやりたいことを見つけたほたるは、段ボールでせっせと何かを制作。ほたるのロクデナシな父・仁（光石研さん）も、パートナー相談所の百瀬（渋谷凪咲さん）も、索の元カレ・吉田（井之脇海さん）も、新しい人生を歩いていくためにそれぞれ家探しを始めるが……。

そんな中、ついに捜査の手が玄一のもとに伸びてきて、絶体絶命に！

全部僕のせい……玄一がまさかの決断！？

みんなが集まるクリスマスのアパートで、奇跡は起こるのか！？



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜第9話あらすじ＞

「なくなってます、3000万……」

心優しきゲイのおじさん波多野玄一と、恋人の中学教師・作田索。ずっと一緒に暮らせる理想の家探しを始めた２人は、アパートでの《お試し同居生活》も順調で、目標に向かって少しずつ前進……と思っていたら、玄一と中学3年生・楠ほたる（白鳥玉季さん）の《親子のフリ》が警察にバレてしまった上に、ほたるから預かっていた3000万円入りのスーツケースを、ほたるのロクデナシな父・仁（光石研さん）に盗まれてしまって大慌て！

そんな中、玄一とほたるの関係を上に報告しようとする警察の松（土居志央梨）は、スーツケースを持って逃げる仁にバッタリ遭遇。怪しい動きを見せる仁に職務質問しているうちに、ほたるの本当のお父さんだということに気が付いて……。

仁を連れてアパートにやって来た松に、ほたるは「お父さんじゃないです、こんな人」と知らん顔するものの、もし本当のお父さんがいるなら玄一との《親子のフリ》は不問に付すと言われ、慌てて前言撤回、「よく見ると、お父さんでした」。

警察に捕まりたくない仁も、「今後はお父さんとして、ちゃんとほたるの面倒見ます」と調子を合わせ……。

一方、理想の母親になるために全国を旅するほたるの母・ともえ（麻生久美子さん）は、立ち寄ったお土産屋さんでカバンを盗まれてしまい、せっかく集めた各地のご当地キーホルダーを全部失ってしまう。

全国47都道府県のキーホルダーを集めたらほたるのもとに帰ると約束していたのに、ともえの計画が狂ってしまい……。

アパートでは、松が去った途端に3000万円の奪い合いが勃発！お金を取り返そうとする玄一と索！譲らない仁！そこに索の元カレ・吉田（井之脇海さん）もやって来て大混乱！

すると、事態を収めたいアパートの大家・井の頭（坂井真紀さん）が意外な案を打ち出して……。

理想の家も、理想の母親も、諦めるのはいけないこと？いろいろありすぎた2025年が終わり、何かが変わりそうな2026年。

玄一、索、ほたるの３人は長野県へ！一体何が……！？

*****

また、HuluでHuluオリジナルストーリー全2話の配信が決定！

12月7日（日）9話放送後から、手越演じる索の《もし今の自分じゃなかったら》を描く第一話「もうひとりの作田索、の恋」が独占配信を開始する。