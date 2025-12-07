人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気で楽しく暮らすための知識をご紹介します。

肉類の控えすぎは要注意

現在、日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超えていますが、江戸時代の記録では40歳前後。寿命が延びた理由の一つは、肉食の再開といわれています。

江戸時代には牛や豚などの肉を食べることが禁じられていました。その結果、良質な動物性タンパク質をしっかり摂取できずに寿命を縮めていたというのです。

肉類の適度な摂取が元気に暮らすために欠かせないことは、さまざまな研究で示されています。

たとえば、東北大学の研究チームによると、肉をあまり食べない人の骨折リスクは、２日に１回程度肉類を食べる人の３倍近くも高くなるとわかったそうです。

日常動作が難しくなることも…



（写真：stock.adobe.com）

また、肉類の控えすぎはサルコペニアという状態を招くこともわかっています。

サルコペニアというのは、筋肉量と筋力が一定量以下になり、立ち上がりや歩行など、日常生活に欠かせない動作が難しくなる状態です。

75歳以上の人で２割を超える人がサルコペニアという推計もあり、日常生活で頻繁につまずくようになったり、立ち上がるときに手をつくことが多くなったという人は、肉類の摂取不足が考えられます。

さらに、肉類を控えていると、脳の働きまで悪くなる可能性があります。

やる気の源になるアセチルコリンという脳内物質は、動物の組織、つまり、牛肉、羊肉、豚肉などに含まれているコリンから生成されます。

肉類を控えていると十分な量のアセチルコリンが生成できなくなり、やる気を失ってしまうというわけですね。

