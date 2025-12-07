23歳女性「絶対に手をつけないという覚悟で月3000円」S&P500に積立投資した2年目の成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、父、母、姉
▼金融資産
世帯年収：本人0円、父母1500万円
現預金：26万円、リスク資産：約6万2000円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約6万2000円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2024年から
2024年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に「月3000円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本約5万4000円→評価額約6万2000円」と利益が出ている様子です。
これまでの推移について「トランプ関税の時に下降したが、元々の運用額が少ないため影響は少なかった。その後は安定し右肩上がり。事情により現在は働いていないが、着実に資産を増やすことができている」と説明されています。
ただ、現在は貯蓄を投資に回している状況のため「積み立て金額が少ないことに焦りを感じた」こともあると言います。
引き出す時期は「老後の資金のために貯めているため、将来介護や病院通いが必要になった時」とのこと。それまで「絶対に手をつけないという覚悟」で続けていきたいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
23歳女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は東京都に住む23歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
23歳女性の思う積立投資のメリット以前は浪費癖があったという投稿者ですが、積立投資を始めたことで「資産が増えていき、家計管理のモチベーションが高まった」とのこと。
