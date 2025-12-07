俳優の本田翼さんが、自身のインスタグラムを更新。私服コーディネートを公開しました。



本田翼さんは「poloralphlauren のくま柄マフラー」と綴ると画像をアップ。



投稿された画像では、本田翼さんは、オリーブ色のオーバーサイズコートを主役に、デニムシャツとミニスカート、そしてロングブーツという組み合わせで、冬の夜の街を颯爽と歩く姿を披露しています。





特に目を引くのは首元に巻かれたカラフルなマフラー。クマのキャラクター刺繍が施されたベージュベースのマフラーで、フリンジがアクセントになっています。表情は落ち着いた佇まいで、都市の夜景を背景に洗練されたファッションセンスを見せています。







続けて「さむいね！さいきん！風邪はやってるみたいですから どうかお気をつけてね」「#私服」と、ハッシュタグを添えて、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「可愛いクマフラ−だね」・「ばっさー可愛い お洋服も素敵です」・「ばっさーの笑顔は最高」・「ばっさーも風邪に気をつけてね」などの反響が寄せられています。



