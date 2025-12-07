きょうは北日本は日本海側を中心に、雨や雪の降る所があるでしょう。大雪となる心配はなさそうです。東日本と西日本は晴れて、穏やかな陽気となる見込みです。太平洋側を中心に空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。

気温は全国的にきのうより高く、11月並みの所が多いでしょう。晴れる所では暖かな小春日和となりそうです。夜は冷えますので、脱ぎ着しやすい服装がおすすめです。

＜きょう7日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌： 9℃ 釧路： 8℃

青森：11℃ 盛岡： 9℃

仙台：14℃ 新潟：14℃

長野：10℃ 金沢：16℃

名古屋：14℃ 東京：16℃

大阪：16℃ 岡山：17℃

広島：18℃ 松江：17℃

高知：17℃ 福岡：19℃

鹿児島：20℃ 那覇：24℃

月曜日以降も北日本は日本海側を中心に、雪や雨の降る日が続くでしょう。東日本と西日本は太平洋側を中心に乾いた冬晴れが続きそうです。この先の気温は、寒気が入る北日本は冬の寒さが続き、東日本と西日本も朝晩は冷え込みそうです。晴れる所は朝晩と日中の気温差が大きいため、体調の管理にご注意ください。インフルエンザや風邪などの予防として、部屋の加湿を心がけると良さそうです。