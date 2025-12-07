米女子ゴルフツアーの「最終予選会」２日目（６日＝日本時間７日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブ＝パー７１、パー７２の２コース）で、パー７２のコースをプレーした出た渋野日向子（２７＝サントリー）は、４バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７２で回り、１０位から通算３アンダーの１８位に後退した。

出だしの１番パー４でいきなりダブルボギーを叩く苦しい出だし。それでも直後の２番パー３でバーディーを取り返す。かつて渋野を形容していた爛丱Ε鵐好丱奪瓩箸いΩ斥佞鮖廚い世気擦襪茲Δ蔑れとなり、６番パー５でも一つ取り返し前半はイーブンで折り返す。

後半に入ると１４番パー３で先にボギーが来てしまうが、１６番パー５、１７番パー３の連続バーディーで巻き返し。最終１８番パー４で一つ落としてしまい、アンダーパーを逃したが、厳しい出だしから崩れなかったのは一つの収穫と言える。粘りのゴルフで来季出場圏内の２５位タイ位内をキープした。

そのほか日本勢は西村優菜（スターツ）が通算６アンダーの７位、。桜井心那（ニトリ）は通算５アンダーの９位、伊藤二花は通算４オーバーで８４位につけた。