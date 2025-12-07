元日向坂46佐々木久美、白T×スウェットで美ウエストチラリ「ラフなコーデが絵になる」「理想のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/12/07】元日向坂46の佐々木久美が12月5日、自身のInstagramを更新。美しいウエストがのぞくTシャツ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元日向坂46「彼女感すごい」ほっそりウエストのぞくカジュアルコーデ
佐々木は「もう12月だね、でもこれはまだ木々が青々としていた頃のお話…日常の中の非日常ってすきです」と綴り、テラスでの撮影されたショットを公開。美しいウエストがチラリとのぞく白Tシャツに、グレーのスウェットパンツを合わせたラフなスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「ウエストラインが美しすぎる」「彼女感がすごい」「自然光が似合う」「ラフなコーデが絵になる」「リラックスしてる感じが良い」「理想のスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
