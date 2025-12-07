エンゼルスの菊池雄星投手（34）が7日、故郷の岩手県花巻市に昨年11月に設立した複合野球施設で「K.O.Hベースボールカンファレンス 2025 winter」に出席。「日米16年で体感した、野球の変化とメジャー・日本プロ野球の違い」のテーマで講義を行った。

講義には受講者94人に加え、母校・花巻東など近隣の高校の野球部6校と盛岡大野球部を招待。球速を上げるポイントなど、投球の技術的な部分に加え、投手目線からの打撃における重要性など熱弁をふるった。球速を上げるためのポイントとして、並進運動、トップの位置、セパレーション、膝伸展、グラブサイドに流れることの5点を提示。上半身と下半身のセパレーションについては、ドジャース・山本由伸の投球フォームをスクリーンに表示して説明した。

「体が、投げる前にしっかりと骨盤が正面を向いて、写真にある通り、腕は後ろに残っている。骨盤がまっすぐ向いてる、そして上半身は残ってるっていう、ひねりですね。これがある方が伸張反射を使って球速が出ます」と説明し「山本君のフォームは芸術的」と断言した。

さらに投手は投げ終わった後は守備態勢をすぐに作るべきとの一般論もあるが、好投手は投球後にグラブ側に体が流れていくことも紹介。特にメジャーではバント処理の機会が限られることを挙げ「グラウンド側に（体が）流れるっていうことは、しっかりとボールを叩けている。毎日、100球投げるわけですから、そっちを重視した方がいい」と理論的に話した。