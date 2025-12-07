今回は、小学生の頃いじめられていた女性が、小学校の同窓会に行った結果についてのエピソードを紹介します。

夫の上司に相談し…

「小学校高学年の頃、同級生の女子数名からいじめられていた私。私の外見がいじめの原因（ぽっちゃりしていました）でしたが、あまりにいじめがつらくて不登校になりそうになりました。その後、中高一貫の私立中を受験し、無事合格。中学以降はそのいじめっ子たちと離れられてホッとしましたね。

高校卒業後は、憧れの某有名大学に入学。大学では彼氏もできて、過去にいじめられたことなんて忘れてしまうほど、楽しい毎日を送っています。

そしてこの前、小学校の同窓会の案内が届いたので行ってみることにしました。かつて私をいじめた女子たちが今何をしているのか気になったし、『どんな顔するかな……』と思ったからです。

で、同窓会会場に行くと、周りからジロジロ見られ、『あんな人いたっけ……？』とコソコソ言っているのが聞こえました。私が高校から大学にかけてダイエットをし、かなり痩せたんで、小学校の頃とは外見がだいぶ変わっていたからだと思いますが……。

で、周りの子たちは小学校の頃とまったく変わっておらず、優越感を覚えました（笑）。ちなみに例のいじめっ子女子たちは、私の変貌ぶりに驚き、固まっていましたね」（体験者：20代女性・大学生／回答時期：2024年10月）

▽ 同窓会で、この元いじめっ子たちはどんな思いでこの女性を見ていたのか、気になるところですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。