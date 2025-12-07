Travis Japanニューアルバム収録「Welcome To Our Show Tonight」のダンスプラクティスビデオを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月3日にリリースされたTravis Japanの3rdアルバム『’s travelers』に収録されている、「Welcome To Our Show Tonight」のダンスプラクティスビデオが公開された。

■彼らの原点そして真骨頂が詰まったダンスプラクティス

この楽曲はTBS『CDTVライブ！ライブ！』にて初披露され、「トラジャにしかできない！まさにSHOW」「これぞ、Travis Japan！」とSNS上でも話題となった楽曲。1950年代のシアターの世界観を感じさせるショーナンバーで、Swing Jazzの跳ねるリズムと華やかなブラスが響く楽曲。クラシカルなスーツに身を包んだTravis Japanの姿が浮かぶエンターテインメント性あふれる楽曲。ショーテイスト満載のダンスパフォーマンスが魅力となっており、彼らの原点そして真骨頂が詰まったダンスプラクティスとなっている。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『’s travelers』

