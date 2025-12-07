梅澤美波2nd写真集先行カット第2弾公開！鮮やかなオレンジのワンピで街ブラショット

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「空気感がとっても素敵で、大好きな街になりました！」（梅澤美波）

2026年2月3日に発売される乃木坂 46のキャプテン・梅澤美波2nd写真集の第2弾先行カットが公開された。

イタリアの世界遺産の村・チンクエテッレの街を鮮やかなオレンジの花柄ワンピに麦わら帽で歩く梅澤美波。細い坂道に所狭しとショップやレストランが並ぶローカルな街並みを、興味津々で散策している。吸い寄せられるように入ったお土産屋さんでは、イタリアらしさを感じるバッグやマグネットを購入。食べ歩きなども楽しんだ。

「まるで少女のような花柄ワンピと麦わら帽子が、チンクエテッレのローカルな雰囲気にマッチしていてお気に入り。街行く人たちの陽気でマイぺースな空気感がとっても素敵で、大好きな街になりました！」と街歩きを無邪気に楽しむ姿を楽しみにしていてほしい。

■書籍情報

2026.02.03 ON SALE

『乃木坂46 梅澤美波2nd写真集（タイトル未定）』

撮影:東 京祐

光文社刊

発売日/2月3日(火) 定価/2800円(税込み)

判型/A4判ソフト 内容/168ページ

〈封入特典〉メッセージ入りポストカード1枚(全6種)

通常版のほかに、セブンネットショッピング限定カバー版、

楽天ブックス限定カバー版、Sony Music Shop限定カバー版も発売



■関連リンク

乃木坂46梅澤美波 2nd写真集公式X

https://x.com/umeminami_2nd

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/