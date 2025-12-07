瀬奈じゅん、夫＆息子＆娘と休日を満喫 家族4ショットを公開「大きくなっててびっくり」「素敵な家族写真」 18年に特別養子縁組制度で母に
宝塚歌劇団の元月組トップスターで俳優の瀬奈じゅん（51）が6日、自身のインスタグラムを更新。家族で過ごした「#最高の休日」の様子を公開した。
【写真】「素敵な家族写真」瀬奈じゅん、夫＆息子＆娘と休日満喫で家族4ショット
瀬奈は「お稽古休みに平和なひととき」と書き出し、夫で俳優・ダンサーの千田真司（41）と息子、娘との4ショットをアップ。「雑貨や洋服の断捨離をし、お掃除をし、心もスッキリ。からの家族で公園＆児童館へ」と1日の流れを明かし、「クソ寒い中、アイスを食べるお子達。見てるだけで身体が冷えるわ」とアイスをほお張る子どもたちの姿を披露した。
さらに「せっかくかわいいお洋服なのに、前に園で作ってきた『緑ビニールの謎ベスト』をわざわざ上から着て出掛ける娘……フリーダム」とレゴに夢中な娘のほほ笑ましい姿も投稿している。
家族との癒やしの時間を満喫した瀬奈は、「そんな善き休日。明日も稽古がんばる」と前向きに締めくくった。
この投稿には「素敵なファミリー」「お子様が大きくなっててびっくりです」「素敵な家族写真ありがとうございます 子供さんの成長が見られて嬉しいです」などの声が寄せられている。
瀬奈と千田は2012年末に結婚。特別養子縁組制度により18年2月に第1子男児、23年4月に第2子女児の母親となった。
