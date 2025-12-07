Mrs. GREEN APPLE『10』インストゥルメンタル盤を配信リリース 卓越したバンドアンサンブルが顕著に【収録曲掲載】
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEのアニバーサリーベストアルバム『10』のインストゥルメンタル盤が、あす8日に配信リリースされることが発表された。
『10』に収録された全19曲のインストゥルメンタルのほか、『10』ダウンロードアルバム限定のボーナストラック「道徳と皿 〜2025 ver.〜」、フェーズ2最後のシングルとなった「GOOD DAY」のインストゥルメンタルと合わせて全21曲が収録される。インストゥルメンタルで聴くことにより、その卓越したバンドアンサンブルが顕著となる。
ミセスは、デビュー10周年イヤーを締めくくる展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」が、6日から「TOKYO NODE GALLERY A/B/C」でスタートしたばかり。また、自身最大規模の5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』の東京ドーム公演の開催を来週に控えている。
また、11月28日に同時公開を迎えた映画2作品は、公開初週末の3日間で、ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』が興行収入、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』が動員数で、ダブルで1位を獲得するヒットを記録している。
■インストゥルメンタルアルバム『10 -Instrumentals-』
01. ニュー・マイ・ノーマル（Instrumental)
02. ダンスホール（Instrumental)
03. Soranji（Instrumental)
04. 私は最強（Instrumental)
05. ケセラセラ（Instrumental)
06. Magic（Instrumental)
07. ANTENNA（Instrumental)
08. ナハトムジーク（Instrumental)
09. ライラック（Instrumental)
10. Dear（Instrumental)
11. コロンブス（Instrumental)
12. アポロドロス（Instrumental)
13. familie（Instrumental)
14. ビターバカンス（Instrumental)
15. ダーリン（Instrumental)
16. クスシキ（Instrumental)
17. 天国（Instrumental)
18. breakfast（Instrumental)
19. 慶びの種（Instrumental)
20. 道徳と皿 〜2025 ver.〜（Instrumental)
21. GOOD DAY（Instrumental)
