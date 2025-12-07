卓球の混合団体Ｗ杯（６日、中国・成都）が行われ、日本はセカンドステージ最終戦でフランスに７―８と逆転負け。２位でファイナルステージ進出を決めたが、中国メディアが男子のエース・張本智和（トヨタ自動車）について言及した。

混合団体は２０２８年ロサンゼルス五輪で採用される新種目。ダブルス、シングルスを各試合３ゲームずつ行い、先に合計８ゲーム先取したチームが勝利となる。

この日は５―１でリードした第３試合の男子シングルスに張本が登場するも、フェリックス・ルブランにストレート負けを喫した。第４試合の男子ダブルスは篠塚大登（愛工大）と組んだが、ストレート負けだった。

この展開には中国メディアも思わず反応。「新浪体育」は「日本の勝利のカギは男子シングルスと男子ダブルスの両方を担う張本智和にあることは明らかだ。張本は大会を通して好調を維持していたが、試合の展開は全くの予想外だった。フェリックス・ルブランに完璧に打ちのめされ、完全に士気を失っていた」と報じた。

悔しい結果に終わったものの、７日の準決勝はセカンドステージ３位のドイツと対戦。気持ちを切り替え立て直すことはできるか。