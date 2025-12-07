根本凪SPA!デジタル写真集「眼差しで伝わる色気」（発売中）より、誌面カットが公開された。

根本凪は、茨城県生まれ。2022年にアイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」を卒業後、VTuberとしても活動を開始。現在は、一夫多妻制アイドルユニット「清竜人25」のメンバーとしても活躍中。最新情報は、X（@nemoto_nagi）、Instagram（@nemonagi）で発信している。

本作は、千葉の海や旅館で撮影したオフ感あふれる魅惑のショットが満載な作品。表紙では、温泉で美ボディで見せつけながら、“眼差しで伝わる色気”を表現。使い捨てカメラで海を撮影する真剣な眼差しや、イエロービキニ姿で誘うような眼差し、風呂桶を駆使して恥じらいの眼差しを披露している。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：哘絵美子 スタイリング：菊池文子

販売リンク：https://amzn.to/48vz8QI

