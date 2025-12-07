乃木坂46・梅澤美波、鮮やかなオレンジワンピ姿で街ブラ「大好きな街になりました！」
乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集より、新規カットが公開された。
【写真】乃木坂46・梅澤美波2nd写真集先行カット
ファッションの聖地・イタリアで撮影された本作。この度公開されたカットでは、イタリアの世界遺産の村・チンクエテッレの街を、鮮やかなオレンジの花柄ワンピースに麦わら帽子という装いで歩く梅澤の姿が写し出されている。
細い坂道にショップやレストランが並ぶローカルな街並みを、梅澤は興味津々に散策。吸い寄せられるように立ち寄ったみやげ店では、イタリアらしさあふれるバッグやマグネットを購入し、食べ歩きも楽しんでいた。
梅澤は「まるで少女のような花柄ワンピと麦わら帽子が、チンクエテッレのローカルな雰囲気にマッチしていてお気に入り。街行く人たちの陽気でマイペースな空気感がとっても素敵で、大好きな街になりました！」とコメントしている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円（税込）。
