ヒロアカ公式スピンオフ『ヴィジランテ』アニメ第2期OPテーマにすりぃ、EDテーマにシャイトープ
2026年1月5日(月)より放送されるTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期のオープニングテーマにすりぃの新曲「CATCH!!!」が、 エンディングテーマにシャイトープの新曲「ミス・ユー」が決定した。
『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』は、堀越耕平「僕のヒーローアカデミア」の公式スピンオフシリーズとなっており、原作漫画は2017年から2022年まで「少年ジャンプ＋」に連載され、古橋秀之が脚本、別天荒人が作画を手がけた。「僕のヒーローアカデミア」の物語から数年前の日本を舞台に、人々に認められ活躍する＜ヒーロー＞の裏側で、誰にも認められずとも誰かを救わずにはいられない非合法ヒーロー＜ヴィジランテ＞たちが描かれた作品。
楽曲発表とあわせ公開されたアニメ第2期本PVでは、アニメーションと共にOP曲を聞くこともできる。
OP曲「CATCH!!!」はすりぃにとって初のアニメ書き下ろし作。日頃ライブのMCにて幼少期からの「ヒーロー」への憧れを語っている彼にとって、活動の基盤となるマインドに打ってつけの「ヒーロー」をテーマにした楽曲の書き下ろしが実現した形だ。この新曲「CATCH!!!」は、アニメ初回放送日の2026年1月5日より、各プラットフォームにてフルサイズでの配信がスタートとなり、現在はPre-Save/Pre-Addの登録が可能。
ED曲「ミス・ユー」は、シャイトープが本作アニメのために書き下ろした。大切な存在に背中を押され前へ進む力を得た主人公の心を描き、その勇敢な響きが聴く者の胸を熱く揺さぶるエモーショナルなロックナンバーとなっている。また、2026年2月11日(水)には同曲を表題としたシングルがリリースされることも明らかになった。表題曲「ミス・ユー」は1月6日(火)より先行配信される。
『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』は2026年1月5日(月)より毎週月曜TOKYO MX 22:00〜、ＢＳ日テレ 23:00〜、読売テレビ 25:59〜にて放送開始、同日22:30より各種配信サービスにて順次配信開始となる。
◆ ◆ ◆
■すりぃ コメント
自分にしか見えないもの、自分にしかできないこととはなんだろうとずっと考えてきました。
その答えを手探りで探していく中、この作品と出会って、こうして楽曲を担当させて頂くことになったので、何か運命的なものを感じています。
救いの声が届かない人たちや、虐げられてきた人たちの叫び声も拾い上げてくれる存在がどこかにいるということ。そして、その存在は誰かにとってのヒーローだということ。
『ヴィジランテ』と共に楽曲も長く楽しんでもらえたら嬉しいです。
■シャイトープ コメント
今回、『ヴィジランテ』第2期のエンディングテーマを担当させていただくことになりました。
向き合えば向き合うほど大好きになる、そんな作品に携わることが出来て大変嬉しく思います。
コーイチをはじめ、『ヴィジランテ』のキャラクターの心情に寄り添えるようなエンディングテーマにしたいと思い、「ミス・ユー」という楽曲を作りました。
「ミス・ユー」を聴いて、視聴者の皆さんの『ヴィジランテ』に対する想いが更に深まると嬉しいです。
◆ ◆ ◆
■すりぃ「CATCH!!!」
2026年1月5日配信スタート
Pre-Save/Pre-Add https://threee.lnk.to/cth
■シャイトープ シングル「ミス・ユー」
2026年2月11日(水)発売
＊M1「ミス・ユー」2026年1月6日(火)先行配信
予約はこちら https://erj.lnk.to/VeU5fF
●通常盤｜CD｜ESCL-6196｜￥1,200(税込)
●期間生産限定盤｜CD+Blu-ray｜ESCL-6197〜6198｜\2,200 (税込)
●収録内容
[CD｜通常盤・期間生産限定盤 共通]
1ミス・ユー
2 夕空
3 ミス・ユー (Instrumental)
4 夕空 (Instrumental)
[Blu-ray｜期間生産限定盤]
収録内容後日発表
■TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』
2026年1月5日より毎週月曜より放送開始
22:00〜(TOKYO MX)
23:00〜(ＢＳ日テレ)
25:59〜(読売テレビ)
※放送時間は予告なく変更となる場合あり
※各種動画配信サービスにて放送直後より順次配信開始！
【キャスト】
灰廻航一：梅田修一朗
ポップ☆ステップ：長谷川育美
ナックルダスター：間宮康弘
キャプテン・セレブリティ：森川智之
塚内 真：瀬戸麻沙美
塚内直正：川島得愛
蟹屋敷モニカ：植田佳奈
ファットガム：興津和幸
ベストジーニスト：緑川 光
エッジショット：鎌苅健太
オールマイト：三宅健太
傷顔の男：八代 拓
相澤消太：諏訪部順一
白雲 朧：小野賢章
山田ひざし：吉野裕行
【STAFF】
原作：「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」(集英社ジャンプコミックス刊)
古橋秀之 別天荒人 堀越耕平
監督：鈴木健一
シリーズ構成・脚本：黒田洋介
キャラクターデザイン：吉田隆彦
美術監督：渡辺幸浩
色彩設計：のぼりはるこ
撮影監督：張 盈穎
3DCG 監督：佐々木瑞生
編集：廣瀬清志
音楽：林ゆうき 山城ショウゴ 古橋勇紀
音響監督：三間雅文
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ アニメーション制作：ボンズフィルム
＜公式サイト／公式 SNS＞
公式サイト：http://vigilante-anime.com/
公式 X：https://x.com/vigilante_mha
公式 Instagram：https://www.instagram.com/vigilante_mha/
公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@vigilante_mha
© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
【原作コミックス情報】
『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』（集英社ジャンプコミックス刊）
脚本：古橋秀之 作画：別天荒人 原作：堀越耕平（僕のヒーローアカデミア）
全15巻発売中
『僕のヒーローアカデミア』（集英社ジャンプコミックス刊）
原作：堀越耕平
シリーズ世界累計発行部数1億部突破！全42巻発売中！
＜週刊少年ジャンプ公式サイト＞ https://www.shonenjump.com/j/
＜『僕のヒーローアカデミア』コミック公式サイト＞ http://www.shonenjump.com/j/rensai/myhero.html
©堀越耕平／集英社
■＜すりぃ ONE-MAN LIVETOUR 2025 「火鳥」＞
2025年 ※終了公演は省略
・12月7日（日）岡山・YEBISU YA PRO 開場17:15/開演18:00
・12月9日（火）福岡・BEAT STATION 開場18:15/開演19:00
・12月13日（土）石川・金沢AZ 開場17:30/開演18:00
・12月16日（火）東京・EX THEATER ROPPONGI 開場18:00/開演19:00
チケット：https://threee.lnk.to/szy
◾️＜シャイトープ LIVE TOUR 2025 “WELCOME TO YOUR LIFE”＞
2025年 ※終了公演は省略
12月7日（日）広島｜BLUE LIVE広島
12月13日（土）大分｜DRUM BE-0
12月14日（日）宮崎｜LAZARUS
詳細：https://shytaupe.com/live_information/schedule/list/
関連リンク
◆すりぃ オフィシャルサイト
◆すりぃ オフィシャルX
◆シャイトープ オフィシャルサイト
◆シャイトープ オフィシャルX
◆シャイトープ オフィシャルInstagram
◆シャイトープ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆シャイトープ オフィシャルTikTok