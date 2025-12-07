藤田ニコル、若奥様感あふれる和装ショットをネット絶賛「どんどん綺麗になってくね」
モデルでタレントの藤田ニコルが6日にインスタグラムを更新。艶やかな着物姿を披露すると、ファンから「どんどん綺麗になってくね」「お、お美しい」といった反響が寄せられた。
【写真】着物姿で凛々しい表情
藤田が「友人の結婚式に」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、淡い桜色の着物を身に付けた藤田が、凛々しい表情で佇む様子や、モデルの古畑星夏と笑顔で並ぶ姿が収められている。
彼女の着物姿に、ファンからは「どんどん綺麗になってくね」「お着物似合ってる綺麗だよ〜」「大和撫子ニコルぅお、お美しい」などの声が集まっている。
■藤田ニコル（ふじた にこる）
1998年2月20日生まれ。2009年にファッション雑誌『nicola』のモデルオーディションに応募し、グランプリを獲得。同年からモデル活動を開始し、以降はタレントとしてもバラエティ番組でも活躍。2023年8月には俳優の稲葉友との結婚を発表した。
引用：「藤田ニコル」インスタグラム（＠2525nicole2）
