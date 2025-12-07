レミオロメンが2025年12月6日、活動再開とメンバー全員からのコメントを発表した。

11月29日からオフィシャルサイトには、この日に向けたカウントダウンが表示され、SNSでは様々な憶測が飛び交っていた。そして迎えた12月6日、バンドの結成記念日であり、今年で結成から25年を迎えるこの日にバンドの活動再開が宣言された。

バンド活動休止中は、ボーカル/ギターの藤巻はソロ活動を行い、これまでに5枚のオリジナルアルバムをリリース。地元山梨県の山中湖交流プラザきららでは自身が主催するフェス、Mt.FUJIMAKIを2018年より開催するなど、作品リリースやライブを精力的に展開。

ベースの前田は、山梨県笛吹市で栽培、搾油、販売まで手がける＜笛吹オリーブオイル前田屋＞を立ち上げ、国内外で賞を獲るなど高い評価を得ており、毎シーズン完売する程の人気を博すブランドを運営。

ドラムの神宮司は、Ado、Chevon、DEAN FUJIOKA、milet、佐藤千亜妃、マルシィ、など数多くのアーティストのライブ、レコーディングにサポートドラムとして参加。また、オリーブオイルマスターソムリエの資格を取得し、審査会にも参加している。各々の個性を活かした活動を経て、いよいよ14年ぶりの活動再開を迎えることとなった。

オフィシャルYouTube channelでは、代表曲である「雨上がり」「粉雪」のスタジオライブが披露され、三人の最新映像が公開。オープニングでは、再結合を意味する“Reunion”の文字が大々的に表示され、エンディングでは、＜レミオロメン Reunion Tour 2026＞の開催を発表。15年ぶりとなる全国ツアーは、3月9日に東京・NHKホールから始まり、ファイナルとなるメンバーの地元山梨・YCC県民文化ホールでの2daysまで、全21公演となる。チケットは、12月6日21:15よりオフィシャルサイト先行がスタートしている。

また、ツアー開始直前となる3月4日（水）には、これまでリリースされた全シングルなどを収録した『SINGLES BEST+』のリリースも決定した。こちらの詳細は近日発表となる。

◆ ◆ ◆

■レミオロメン メンバーコメント

20代の自分を苦しめたのはきっと承認欲求だった。バンドって活動を続けていれば当然上手くいかない時期もある。

人生を賭けて頑張れば頑張るほど、その報われない気持ちを分かってほしいと見返りを求めてしまった。

そして分かってもらえないと思い込み傷つき、傷つけ距離が生まれてしまった。

今なら思う。逆に僕は2人の気持ちを分かろうとしたのか？

あれから14年が経ち、2人の心に耳を傾けたら、むしろ共感することばかりだった。三者三様の挑戦と葛藤があったのだ。そして気づけば、あの頃の承認欲求は僕の中から消え、僕らの止まった時間が動き出した。

人の心って、100kmを3秒で進めたかと思ったら、3cm進むのに14年かかったりもする。

でも、わずか 3cmしか進んでいない世界であっても、3人の気持ちがレミオロメンに向かったことが心から嬉しい。

その景色の中で一緒に音を出している時間が何より幸せだ。

レミオロメンに携わってくれた全ての方々、レミオロメンの音楽にふれてくれた全てのオーディエンス、何より応援してくださったファンのみんな、本当にありがとうございます！

お待たせしました！も、初めまして！も全部！

14年分の想いを込めて全力で音楽を届けにいきますので、よかったらツアー遊びに来てください。

そして何年かかっても全都道府県に行ってレミオの音を届けたいと思っておりますので、ぜひ再出発したレミオロメンを宜しくお願いします。

藤巻亮太

◆ ◆ ◆

レミオロメンとオリーブ。

音と味に思いの丈を込め、あるがままに生きようと思います。

出来るだけたくさん出来るだけ長く、皆さんと一緒に幸せな旅を続けられるよう一瞬一瞬を大切にしていきます。

考え始めれば悩みや不安が尽きない毎日ですが、何はともあれ楽しみましょう！僕らが楽しませます！

未来はきっと美味しいはず！

早く皆さんに会いたい！ではでは！

前田啓介

◆ ◆ ◆

2012年の活動休止発表から約14年、バンド結成25年を迎えるにあたり、どんな形であろうとも皆さんに音を届けようと歩みを進めました。各々の活動がある中で、もう一度バンドでの足並みを揃えることはそう簡単ではなく、ここに辿り着くまでには本当に長い年月がかかりました。

今年、数年振りに3人で会い、街スタジオで音を出した時に、全員が「早くライブでこの音楽を届けたい』と感じ、僕自身も「あ、レミオロメンだ！」と嬉しくて自然と笑みが溢れていました。

活動休止からこれまで、一個人のドラマーとして活動してきましたが、バンドとは求められるものや必要な要素が全く異なり、本当にゼロからのスタートで悩む事ばかりでした。ですが、これらの出会いや経験は確実に自分を大きく成長させてくれています。

一人一人感じてきたものが、新たなレミオロメンの音楽に繋がっています。

ツアーも発表されましたが、皆さんの前で演奏するのは約15年振りになります。

長い間お待たせしてしまいました。そして、待っていてくれてありがとうございます。

レミオロメン活動再開です！

共に音楽を楽しんでいきましょう！

神宮司 治

◆ ◆ ◆

■＜レミオロメン Reunion Tour 2026＞ 2026年

3月9日（月） 東京 NHKホール OPEN 18:00 / START 19:00

3月21日（土） 大阪 大阪国際会議場メインホール OPEN 16:00 / START 17:00

3月28日（土） 熊本 市民会館シアーズホーム夢ホール OPEN 16:00 / START 17:00

3月29日（日） 宮崎 都城市総合文化ホール OPEN 16:00 / START 17:00

4月11日（土） 宮城 東京エレクトロンホール宮城 OPEN 16:00 / START 17:00

4月12日（日） 岩手 盛岡市民文化ホール大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

4月17日（金） 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール OPEN 18:00 / START 19:00

5月1日（金） 北海道 カナモトホール OPEN 18:00 / START 19:00

5月5日（祝・火）京都 文化パルク城陽プラムホール OPEN 16:00 / START 17:00

5月9日（土） 愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 OPEN 16:00 / START 17:00

5月10日（日） 静岡 富士市文化会館ロゼシアター大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

6月6日（土） 福岡 福岡市民ホール 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

6月13日（土） 兵庫 SHOWAグループ市民会館大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

6月20日（土） 新潟 新潟県民会館 OPEN 16:00 / START 17:00

6月21日（日） 群馬 太田市民会館 OPEN 16:00 / START 17:00

6月27日（土） 愛媛 しこちゅ〜ホール 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

6月28日（日） 広島 上野学園ホール OPEN 16:00 / START 17:00

7月4日（土） 富山 砺波市文化会館 OPEN 16:00 / START 17:00

7月5日（日） 新潟 糸魚川市民会館 OPEN 16:00 / START 17:00

7月11日（土） 山梨 YCC県民文化ホール OPEN 16:00 / START 17:00

7月12日（日） 山梨 YCC県民文化ホール OPEN 16:00 / START 17:00 オフィシャルサイト先行受付：https://l-tike.com/remioromen/

12月6日（土）21:15〜12月21日（日）23:59

指定席 8800円（税込）

※ローチケ電子チケットのみの受付となります。入場にはスマートフォンが必要となります。

■「SINGLES BEST+」

2026年3月4日（水）リリース

詳細は近日発表