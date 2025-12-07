広瀬すずが手振ってバイバイ、初対面時のムロツヨシ「なんて気さくな子なんだ！」
女優の広瀬すず（27歳）が、12月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。ムロツヨシに「なんて気さくな子なんだ！」と思われたという、初対面のエピソードについて語った。
映画「新解釈・幕末伝」に出演するムロツヨシが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。広瀬すずとはガッツリと共演したことはないそうで、初対面は広瀬がまだ10代の頃、渋谷の街でばったり会ったという。
ムロによると「NHKさんにお仕事で徒歩で向かってたんですよ。そしたらすっごい、なんか可愛らしいカラフルな服着て小柄な可愛い子が歩いてきて。周りの人たちが笑いながらずっと笑顔で、なんだ、なんだあの集団と思ってパーって近づいたら。で、俺は、わ！広瀬すずだと思って」とのことで、広瀬もムロとほとんど同時にムロに気付いたそうで、「私『ムロさーん！』みたいになんか手振っちゃって。『頑張ってね』みたいな。撮影中だったんですよね、たぶん私が。私もバイバイした後に『え、待って、私、ムロさん知らないわ』ってなって。なんかたぶんテレビで見すぎて会った気になっちゃってる」と語る。
ムロが「なんて気さくな子なんだと思いました」と言うと、広瀬も「そこからもう勝手に知ってるみたいな」と距離が縮まったと語った。
