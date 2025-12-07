タレントのギャル曽根が、レギュラー出演しているＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）の生放送で行われた“誕生日会”への思いを語った。

４日に４０歳の誕生日を迎えたギャル曽根は６日、自身のインスタグラムを更新。「最高だった誕生日。本当に本当にラヴィットのスタッフの皆様、出演者の方々、ゲストで来ていただいたソナーポケットの皆様、ＡＭＥＭＩＹＡさん、ありがとうございました」と記し、誕生日を祝う様々な企画が行われた当日の生放送に感謝。花束を抱えた楽屋での写真や、バースデーケーキの写真などを投稿した。

「何にも知らないでスタジオに入り、ただただ楽しく幸せな２時間。台本にもおめでとうございます。楽しんで下さい。だけの素敵な台本 こんな素敵な番組に出会えて本当に幸せです。これからも変なことを言ったりするかも知れませんが温かい目で見守っていただけると嬉しいです。本当に本当にありがとうございました 素敵な４０代にします」とつづった。

この投稿には、「これからも曽根ちゃんと楽しい仲間達？で木曜の朝を楽しませて下さい」「出演者やスタッフの皆さんから盛大にお祝いして頂いて良かったですね〜！」などのコメントが寄せられた。