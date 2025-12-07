リーズの田中碧がリバプール戦で同点弾

ビッグクラブを相手に2戦連発だ。

イングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧が現地時間12月6日に行われたプレミアリーグ第15節リバプール戦（3-3）で、チームを敗戦の危機から救い出す価値ある1点を左足のボレーシュートで決めた。

リーズは先週ミッドウィークの試合でチェルシーに3-1で勝利。先発した田中は目の覚めるようなミドルシュートでプレミア初ゴールを記録していた。中2日で迎えたリバプールとの試合で田中はベンチスタートとなったが、2点ビハインドの後半20分から途中出場した。

終盤に入ってお互いに点の取り合う展開となり、リーズは2-3と1点追いかける状況で後半アディショナルタイムを迎えた。目安9分の5分が過ぎたところでコーナーキックのチャンスを獲得。左サイドからゴール前に蹴り込まれたボールがファーサイドにこぼれると、そこに待っていたのが田中。バウンドしたボールを左足で叩き、強烈なシュートをゴールへと突き刺した。

チェルシー戦でも見せた膝スライディングのゴールセレブレーションを再び披露した田中の劇的ゴールで試合は3-3のドロー決着。日本代表MFがチームを敗戦から救った。SNSでは「えぐ」「鳥肌たった」「恐ろしく勝負強い」「チェルシーとリバプール相手に2試合連続ゴールだと？！」「マジで伝説すぎるやろ」「ボレーから膝スラまで美しすぎる」といったコメントが寄せられていた。

勝ち点1を拾う格好となったリーズは15ポイントで16位。一方、2試合連続ドローのリバプールは23ポイントで8位となっている。なお、リバプールの遠藤も後半38分から途中出場していた。（FOOTBALL ZONE編集部）