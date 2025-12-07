日本の高市早苗首相による「台湾有事の際の介入」示唆発言で中日対立が高まる中で、中国軍の戦闘機が公海上空で日本の自衛隊の戦闘機に向けレーダーを照射したと日本の防衛省が7日に明らかにした。危険状況の発生に対し日本はただちに中国に強く抗議した。

小泉進次郎防衛相はこの日未明に緊急記者会見を行い「航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為であり、このような事案が発生したことは極めて遺憾だ」とした。その上で中国側に強く抗議し再発防止を厳重に申し入れたと明らかにした。

読売新聞は中国機の自衛隊機に対するレーダー照射を日本が公表したのは今回が初めてと伝えた。

防衛省によると、6日午後4時32分から35分にかけ沖縄本島南東側の公海上空で中国軍のJ15艦載機が航空自衛隊のF15戦闘機に断続的にレーダーを照射した。中国の空母「遼寧」は沖縄本島と宮古島の間を通過しながら太平洋で艦載機やヘリコプターを離発着する訓練を行った。J15艦載機は「遼寧」から発艦して飛行中だった。自衛隊のF15戦闘機は領空接近を警戒、阻止するために緊急発進（スクランブル）した。

中国の戦闘機の自衛隊戦闘機に対するレーダー照射は2時間後にも起きた。この日午後6時37分ごろから約31分にわたりやはり「遼寧」から発艦したJ15戦闘機が、領空侵犯に備え措置を取っていた自衛隊の別のF15戦闘機に断続的にレーダーを照射した。

この過程で中国戦闘機の領空侵犯はなく、レーダー照射による自衛隊の戦闘機と操縦士に被害は発生しなかった。

戦闘機のレーダー照射は射撃準備段階で目標を捕らえる火器管制のほか捜索などにも使われる。今回の中国側の意図は確認されていない。

防衛省当局者は、捜索用途ならば断続的に行う必要はないとして火器管制用の可能性もあると推測した。

防衛省は2018年に韓国海軍の駆逐艦が日本の哨戒機に射撃統制レーダーを照射したと主張したことがあり、2013年には中国海軍艦艇による海上自衛隊の護衛艦の対応もレーダー照射で問題にしたことがある。

共同通信は「台湾有事に関する高市早苗首相の発言を巡り、日中関係は急速に悪化しており、緊張感が一層高まりそうだ」と伝えた。

高市首相が先月7日に「台湾有事の際の介入」を示唆する発言をしたことを契機に中国は日本への旅行や留学の自粛命令、日本産水産物の輸入禁止などの圧力を継続している。