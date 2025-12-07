セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア2』 ＆ you マスコットを紹介します。

セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 ＆ you マスコットVol.1〜Vol.3

登場時期：2025年12月5日より順次

サイズ：全長約7×5×11cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

手足を動かしてポージングを楽しめる、セガプライズの‟＆ you（アンドユー）”から、2025年12月5日（金）公開のディズニー新作映画『ズートピア2』のキャラクターたちがのマスコットが登場☆

キャラクターたちの特徴を小さなマスコットで表現した、かわいらしいプライズです。

そして今回はVol.1、Vol.2、Vol.3が登場し、それぞれ4種類ずつ、計12種類がラインナップ。

ポップなタッチで表現された、愛らしい表情にも注目です☆

『ズートピア2』 ＆ you マスコットVol.1

種類：全4種（ニック・ワイルド（衣装A）、ジュディ・ホップス（衣装A）、ガゼル、クロウハウザー）

私服姿の「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」も登場する第1弾。

「ガゼル」や「クロウハウザー」の全4キャラクターが展開されます。

ニック・ワイルド（衣装A）

サングラスをのせた帽子を被った「ニック・ワイルド」の‟＆ you（アンドユー）” マスコット。

鮮やかなグリーンを取り入れた瞳の色が目をひきます！

ジュディ・ホップス（衣装A）

『ズートピア2』の主人公「ジュディ・ホップス」のマスコット。

キャップ姿のカジュアルな装いが魅力的です☆

ガゼル

ポップスター「ガゼル」のマスコットも登場☆

特徴的な髪もしっかり再現されているほか、目を閉じて静かに座っている姿も素敵です。

クロウハウザー

ズートピア警察署の受付担当でチーター「クロウハウザー」の‟＆ you（アンドユー）” マスコット。

コロンとしたフォルムに、優しい表情が印象的です！

『ズートピア2』 ＆ you マスコットVol.2

種類：全4種（ジュディ・ホップス、フラッシュ、ゲイリー、パウバート）

第2弾には、制服姿の「ジュディ・ホップス」やナマケモノ「フラッシュ」もラインナップ。

映画での活躍にも期待が高まる2人の新キャラクターも登場します。

ジュディ・ホップス

Vol.2で登場する「ジュディ・ホップス」の‟＆ you（アンドユー）” マスコット。

ピンと立った長い耳やくりっと大きな瞳、ピンクのほっぺもチャーミング☆

フラッシュ

免許センター職員でナマケモノ「フラッシュ」のマスコットも登場！

おっとりとした表情に癒やされます。

ゲイリー

『ズートピア２』で登場する「ゲイリー」のマスコット。

「ゲイリー」は赤いバッグを身につけています☆

パウバート

『ズートピア２』より新たに登場する「パウバート」のマスコット。

長い顎回りの毛や眉尻を下げた表情が印象的です。

『ズートピア2』 ＆ you マスコットVol.3

種類：全4種（ニック・ワイルド、ニブルズ、レミング、ウィンドダンサー市長）

第3弾にラインナップされるのは「ニック・ワイルド」や「ニブルズ」「レミング」「ウィンドダンサー市長」

お出かけ先でもぬい撮りが楽しめる、手のひらサイズのマスコットです。

ニック・ワイルド

Vol.3で登場する「ニック・ワイルド」は頭にサングラスをかけている姿。

ビビッドなカラーの洋服もインパクトたっぷり！

ニブルズ

『ズートピア2』で仲間入りする「ニブルズ」の‟＆ you（アンドユー）” マスコット。

トレードマークでもある長さの異なる前歯も忠実に再現されています☆

レミング

大きな帽子をかぶった「レミング」のマスコット。

帽子とコスチュームがカラフルでポップな雰囲気！

ウィンドダンサー市長

『ズートピア2』から登場する「ウィンドダンサー市長」の”＆ you” マスコット。

スーツ姿がかっこよく、ニヤッと微笑む表情にも注目です☆

手足を自由に動かせる、お部屋に飾っておくのはもちろん、ぬい撮りにもぴったりなマスコット。

セガプライズの『ズートピア2』 ＆ you マスコットは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ガゼルやゲイリーなど全12種類！セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 ＆ you マスコット appeared first on Dtimes.