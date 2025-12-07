ガゼルやゲイリーなど全12種類！セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 ＆ you マスコット
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア2』 ＆ you マスコットを紹介します。
セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 ＆ you マスコットVol.1〜Vol.3
登場時期：2025年12月5日より順次
サイズ：全長約7×5×11cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
手足を動かしてポージングを楽しめる、セガプライズの‟＆ you（アンドユー）”から、2025年12月5日（金）公開のディズニー新作映画『ズートピア2』のキャラクターたちがのマスコットが登場☆
キャラクターたちの特徴を小さなマスコットで表現した、かわいらしいプライズです。
そして今回はVol.1、Vol.2、Vol.3が登場し、それぞれ4種類ずつ、計12種類がラインナップ。
ポップなタッチで表現された、愛らしい表情にも注目です☆
『ズートピア2』 ＆ you マスコットVol.1
種類：全4種（ニック・ワイルド（衣装A）、ジュディ・ホップス（衣装A）、ガゼル、クロウハウザー）
私服姿の「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」も登場する第1弾。
「ガゼル」や「クロウハウザー」の全4キャラクターが展開されます。
ニック・ワイルド（衣装A）
サングラスをのせた帽子を被った「ニック・ワイルド」の‟＆ you（アンドユー）” マスコット。
鮮やかなグリーンを取り入れた瞳の色が目をひきます！
ジュディ・ホップス（衣装A）
『ズートピア2』の主人公「ジュディ・ホップス」のマスコット。
キャップ姿のカジュアルな装いが魅力的です☆
ガゼル
ポップスター「ガゼル」のマスコットも登場☆
特徴的な髪もしっかり再現されているほか、目を閉じて静かに座っている姿も素敵です。
クロウハウザー
ズートピア警察署の受付担当でチーター「クロウハウザー」の‟＆ you（アンドユー）” マスコット。
コロンとしたフォルムに、優しい表情が印象的です！
『ズートピア2』 ＆ you マスコットVol.2
種類：全4種（ジュディ・ホップス、フラッシュ、ゲイリー、パウバート）
第2弾には、制服姿の「ジュディ・ホップス」やナマケモノ「フラッシュ」もラインナップ。
映画での活躍にも期待が高まる2人の新キャラクターも登場します。
ジュディ・ホップス
Vol.2で登場する「ジュディ・ホップス」の‟＆ you（アンドユー）” マスコット。
ピンと立った長い耳やくりっと大きな瞳、ピンクのほっぺもチャーミング☆
フラッシュ
免許センター職員でナマケモノ「フラッシュ」のマスコットも登場！
おっとりとした表情に癒やされます。
ゲイリー
『ズートピア２』で登場する「ゲイリー」のマスコット。
「ゲイリー」は赤いバッグを身につけています☆
パウバート
『ズートピア２』より新たに登場する「パウバート」のマスコット。
長い顎回りの毛や眉尻を下げた表情が印象的です。
『ズートピア2』 ＆ you マスコットVol.3
種類：全4種（ニック・ワイルド、ニブルズ、レミング、ウィンドダンサー市長）
第3弾にラインナップされるのは「ニック・ワイルド」や「ニブルズ」「レミング」「ウィンドダンサー市長」
お出かけ先でもぬい撮りが楽しめる、手のひらサイズのマスコットです。
ニック・ワイルド
Vol.3で登場する「ニック・ワイルド」は頭にサングラスをかけている姿。
ビビッドなカラーの洋服もインパクトたっぷり！
ニブルズ
『ズートピア2』で仲間入りする「ニブルズ」の‟＆ you（アンドユー）” マスコット。
トレードマークでもある長さの異なる前歯も忠実に再現されています☆
レミング
大きな帽子をかぶった「レミング」のマスコット。
帽子とコスチュームがカラフルでポップな雰囲気！
ウィンドダンサー市長
『ズートピア2』から登場する「ウィンドダンサー市長」の”＆ you” マスコット。
スーツ姿がかっこよく、ニヤッと微笑む表情にも注目です☆
手足を自由に動かせる、お部屋に飾っておくのはもちろん、ぬい撮りにもぴったりなマスコット。
セガプライズの『ズートピア2』 ＆ you マスコットは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します。
