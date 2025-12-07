上沼恵美子が７日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、紅白歌合戦で司会を務めた当時を振り返った。

番組では今年の年末の紅白について話題にし、注目点などを話し合った。３０年前は紅組司会を上沼が務め、白組司会を古舘伊知郎が務めた。上沼は「３０年前ですよ。古舘さんと仲悪くて大変でした」と舞台裏を明かし、共演者から驚きの声があがった。

上沼は「仲悪いからＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに来てもらって、２時間好きなこと言わしてもらった。あれですっとした」と自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」に出演してもらったと述べた。

上沼は「ほんとにね、トガっててん。２人とも生意気で。向こう４０、わたし３９やもん。そらトゲトゲや。トゲトゲじゃないとできなかったっていうのかな。そんな時代。今と全然違う。みんな仲良しで頑張ろうじゃない。赤と白ががっと分かれて」と本気の対決だったと振り返った。

上沼と古舘は１９９４年にそれぞれ紅組、白組の司会に抜てき。９５年も引き続きコンビを組んだ。