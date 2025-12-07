◇柔道グランドスラム（GS）東京大会最終日（2025年12月7日 東京体育館）

男子66キロ級で五輪2連覇の阿部一二三（28＝パーク24）が薄氷の勝利で準決勝進出を決めた。

1回戦は不戦勝で勝ち上がり、2回戦はジャザン・アダム（イスラエル）に豪快な大外刈りで一本勝ち。準々決勝は、キム・チャンヨン（韓国）と対戦した。互いに指導2つが与えられて試合開始から2分20秒が過ぎた時、相手の浮き落としで技ありのポイントを取られた。あわや一本負けの危機的状態に場内は騒然。その後は積極的に技を仕掛けるもなかなか決まらなかった。試合時間は残り13秒。飛びつくように相手に密着して接近戦に持ち込むと、残り2秒で横落としを繰り出して技ありを奪い返して追いついた。そして横四方固めで抑え込んで合わせ一本。劇的な大逆転勝利に、場内は大歓声に包まれた。

準決勝は、今年6月の世界選手権を制した武岡毅（26＝パーク24）と対戦する。決勝進出を懸け、同門の五輪王者と世界選手権王者が初めて激突する。

阿部一二三は今年6月の世界選手権で、同階級の国際大会では6年ぶりとなる黒星を喫して3位。「負けた時こそ初心に戻れた。自分の中でリセットされた感じ。ロス五輪で3連覇するために新しい気持ちでまた再出発」と、敗戦を糧にこの半年間立て直してきた。大会前には「負けから得られるものは大きかった。より自分の柔道に隙がなくなったと思う。それは試合で見てほしい」と話しており、さらに進化した姿を示すことを誓っていた。