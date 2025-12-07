赤ちゃんを守るように寄り添うポメラニアンさんと、ハスキーさん。目的も志は同じ…でも、大きさが違いすぎて…。愛情に溢れた微笑ましい光景は記事執筆時点で37万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：赤ちゃんを守る大型犬→小型犬も近くで…大きさが違いすぎる『守り神』】

赤ちゃんを守る2匹の犬

Xアカウント『@husky_sakura』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「もち」くんとポメラニアン「きなこ」ちゃんのお姿。

お布団の上でぐっすり眠る0歳の弟くんにぴったりと寄り添い、誰も寄せ付けまいと警備に励むもちくんのお姿は、貫禄に溢れておりとても頼もしいものだといいます。

大きさが違いすぎる”守り神”の姿に反響

対して体の小さなきなこちゃんも、仰向けに寝転がる弟くんの足を抱えるようにして見守りをされていたのだそう。

体の大きさこそ全く違うものの…弟くんを守りたいという強い気持ち、その愛情の大きさは全く同じ。

もちろん、寝ている時だけではなく遊んでいる時もお出かけしている時も…守り神たちは休む暇なく、弟くんの警備を行っている模様。

弟くん専属の”守り神”たちの大きさの違い、それぞれの魅力は多くの人々を驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「黙れ小僧って言われそう」「すごいな、大きさ分かりやすい」「ハスキーくんの圧が…」「一枚目、ゴゴゴゴゴ…と音がしそう」「ハスキーさんの貫禄がすごいｗ」「素晴らしい」などのコメントが寄せられています。

ハスキー姉弟＆ポメトリオの日常

おまぬ家で暮らすのは、バイアイの暴れん坊将軍こと「もち」くんと体は小さくとも心は寛大な「きなこ」ちゃん、そしてスマートでツンデレな「さくら」ちゃん。

それぞれの見守り方で、大切な弟くんに寄り添うそのお姿は、日々シベリアンハスキーとポメラニアンの魅力、そして子供と愛犬の暮らしの素晴らしさを発信し続けています。

