20世紀末に誕生した絶対王者 初代日産エルグランドはトヨタが追撃できなかった数少ない一台

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第84回目に取り上げるのは1997年にデビューした初代日産エルグランドだ。

次期型モデル公開で大注目

今最も注目を集めている日本車といえばその筆頭格が日産エルグランド。10月30日（木）〜11月9日（日）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催されたジャパンモビリティショー（JMS）2025で次期型のプロトタイプを世界初公開。日産では2026年に発売とアナウンスしているなか、7〜9月の夏頃のデビューが確実視されている。

今ではLクラスミニバンと言えば、トヨタのアルファード／ヴェルファイアの独占状態にある。2025年の販売状況を見ると、アルファードが10月に8086台（1〜10月累計7万4029台）、ヴェルファイアが同3688台（2万8129台）なのに対しエルグランドは同48台（1323台）。データを見るまでもないが、日産エルグランドはまったく相手にならない存在に成り下がっている。現行モデルはシリーズ3代目で、なんとデビューは2010年。2020年にビッグマイチェンによりエクステリアデザインが一新されたが、それさえも5年前。新型登場云々の前に、残念ながら現行モデルは商品力を失っている。

JMS2025で世界初公開された次期型エルグランド。デザインは賛否あるなか、2026年夏デビュー予定

キャラバン／ホーミーの乗用モデルとして登場

今回取り上げる初代エルグランドがデビューしたのは1997年5月。日産の商用1BOXのキャラバン／ホーミーの乗用車モデルというポジションだったため、キャラバンエルグランド／ホーミーエルグランドという車名でデビュー。この商用車からミニバンを派生させるのは当時では当たり前のことで、日産ではバネットセレナ→セレナ、バネットラルゴ→ラルゴと車名変更したのと同じ流れで、初代エルグランドは1999年のマイチェンでキャラバン／ホーミーの名前が消えてエルグランドとなった。コンセプトは『最高級新世代1BOX』というもので、それを具現化した当時の日本のミニバン最高峰のモデルだった。

キャラバンエルグランドとホーミーエルグランドは販売店向けの姉妹車で、キャラバンエルグランド（青地のエンブレム）がモーター系、ホーミーエルグランド（赤地のエンブレム）がプリンス系で販売された。両モデルはエンブレムの地色で差別化されていた程度。

威風堂々とい言葉がピッタリな初代エルグランド

BOXタイプミニバンの決定打

ミニバンのパイオニアは1983年デビューのダッジキャラバンと言われている。一方1990年代の日本では乗用タイプミニバンとBOXタイプミニバンに分類されていた。乗用タイプミニバンとは今でいうところのワゴン／セダンとミニバンのクロスオーバー的なモデル、BOXタイプミニバンとはデザインがBOX型、ただしキャブオーバーと違い独立したボンネットを持つセミキャブオーバーで、商用モデルが1BOXと呼ばれたのに対し1.5BOXという言われ方もしていた。それぞれ流行時期が違い、乗用タイプは1994年の初代ホンダオデッセイ、BOXタイプは1996年の初代ホンダステップワゴンがブームをけん引し、数多くのライバル車を生んで、ミニバンブームとなった。

そして、そのBOXタイプミニバンの決定打が初代エルグランドだった。

典型的な1.5BOXデザインでリアはシンプル

日本では高級／上級ミニバンが苦戦

日本では不遇な存在だった上級ミニバン。乗用タイプでは北米専用モデルとして開発され日本では1990年から販売を開始した初代マツダMPV、BOXタイプでは天才タマゴと呼ばれた初代トヨタエスティマがあったが、どちらも日本での販売はあまり芳しくなかった。その理由はボディが大きすぎたこと。人間運転する際にいろいろ苦手がある。筆者は長いクルマが苦手なのだが、ワイドなクルマが苦手という人は多く、そんな人たちからはMPV（全幅1825mm）、エスティマ全幅（1800mm）は全幅がワイドすぎて敬遠されていた。その代わりと言っては何だが、トヨタはエスティマを5ナンバーサイズ（全幅1690mm）に”縮小”したルシーダ／エミーナを登場させ見事大ヒットさせている。

初代MPVは北米専用に開発されていたためボディが大きすぎて日本でH販売苦戦

BOXタイプミニバンのユーザーを徹底リサーチ

BOXタイプミニバンに求められるのは広々とした余裕のある室内スペース、さらには利便性、快適性というものが最優先される。しかし日産はBOXタイプミニバンが人気となっているなか、独自路線を見出した。それはカッコよさだった。セレナハイウェイスター、ラルゴハイウェイスターの人気がそれだ。他メーカーのBOXタイプミニバンにないスポーティさ、エアロパーツを装着したカッコいいデザインが与えられていた。両モデルとも最初はオーテック（現日産モータースポーツ＆カスタマイズ）が特別架装したモデルだったが、その後カタログモデル化された。

ミニバン＋エアロという新境地を開拓した日産のハイウェイスターで写真はラルゴハイウェイスター

日産はハイウェイスターシリーズの成功もありBOXタイプミニバンに潜在能力を見出し、BOXタイプミニバンを求めるユーザーを徹底的にリサーチ。そしてユーザーが余裕たっぷりで高級感のあるBOXタイプミニバン求めている、という新たな鉱脈を発見したのだ。その結果登場したのが初代エルグランドで、たまたまヒットしたわけではないのだ。現在の日産に初代エルグランドを登場させた時のように”機を見るに敏”な商品戦略が欲しいところ。

ツートーンとなている濃い部分が分厚いため、どっしり感がある

日本のユーザーのことを考えた高級ミニバン

前述のとおり上級かつ高級ミニバンが日本で苦戦するなか、初代エルグランドは大成功モデルとなったのだが、初代ステップワゴンの登場によりBOXタイプミニバンの人気が高まっていたのが後押ししたのも事実。しかし、5つの開発テーマを設け、それを高いレベルで実現していたのが最大の要因だ。

全長4740×全幅1775×全高1945mmで広い室内スペースを実現するためにホイールベースは当時としては超絶長い2900mm。ユーザーに長いが全幅を抑えたことで日本の道路でも安心して運転できると思わせたのも成功の要因のひとつ。一方車両重量は2070kgと2トン超えの重量級となっていた。

初代エルグランドは日常使用だけでなくキャンプなどでも大活躍

苦戦した初代MPV、初代エスティマと違うのは、日本での使い勝手を考え、日本のユーザーのために専用設計された高級ミニバンだったことも特筆ポイントだ。

日産はシーマ、セドリック／グロリアという上級サルーンをラインナップしていたが、ミニバンにそれらの上級セダンの魅力を加味したのが初代エルグランドということになり、5つの開発テーマは以下のとおり。

個の押し出し感のある顔がエルグランドの象徴

（1）「風格」と「力強さ」を極めた先進のフォルム

（2）上質で豊かな広がりを持つくつろぎの空間

（3）高級車にふさわしい優れた走行性能

（4）広くゆとりのある快適な室内空間

（5）クラストップレベルの高い安全性と環境への配慮

そして日産初のチャレンジとなったLクラスミニバンながら、初代エルグランドはパイオニアとして高いレベルで実現させていた。後述するが、これに慌てたのがトヨタだった。

2900mmのロングホイールベースにより2列目シートの快適性はケタ違い

オラオラ顔の走り

初代エルグランドのエクステリアデザインの最大の特徴は、上下ダブルに配置されたヘッドライトと大型のフロントグリルによる迫力のあるフロントマスク。1990年代中盤にブームとなったシボレーアストラのように上下にクッキリと分けられていたわけではないが、アメリカンな雰囲気も醸し出していた。”オラオラ顔”の走りでもある。威風堂々というのがピッタリな押し出しの強さに魅力を感じた人は多い。

真横から見た時に特徴的なのは、前後バンパーとつながる下部分のラインが高い位置にあるため、背の高いモデルにありがちな不安定感は皆無で、どっしり感がある。

一方リアはBOXタイプと呼ぶにふさわしい箱感がある。フロントマスクのようなアピールポイントはないが、シンプルにまとめられている。

上下ダブルに配置されたヘッドライトが精悍。赤いエンブレムはホーミーエルグランド

2列目シートの快適性はケタ違い

室内については広さ、使い勝手のよさなど実用性を追求する一方で、シート素材にこだわり高級感のある豪華なインテリアに仕上げていた。ミニバンを購入するユーザーにとっては、シートアレンジの多彩さも刺さったハズ。1990年代のミニバンは1列目から2列目へのウォークスルー、回転対座、フルフラットなどなどシートアレンジの多彩さを競っていたが、Lクラスの高級ミニバンの初代エルグランドもひと通り備えていた。当時からミニバンのシートアレンジは、買った直後こそいろいろ試すけどすぐに面倒になる、と言われていたが、当時は”できる”のが当たり前で、”できない”と大幅に魅力ダウン、すなわち購入の選択肢から外されることを意味していた。

フルフラットにするとこんなに広い空間が出現。当時はこれに驚いた

インパネについてはほぼセダンと同じデザインで視認性を追求。デザインは曲線をうまく配置してスタイリッシュなフィニッシュを見せた。ウォークスルーを実現させるためにセンターコンソールは存在せず、その代わりセンターパネル下に大きな収納スペースが用意されていた。

1998年1月に追加された4人乗り仕様のロイヤルライン

ミニバンの室内で重要なのは今も昔も2列目の快適性。初代エルグランドは2列目／3列目は490mmのロングスライドが可能なスーパーマルチシートを初採用。乗車定員は7名と8名だったが、乗員の数によって多彩にアレンジできた。

当時の日産の塙社長も社長車として初代エルグランドのロイヤルラウンジを使い、走る社長室とも呼ばれていた。

大型ミニバンの4人乗り仕様をいち早く登城させたのも先見の明あり

エンジンは2種類を設定

初代エルグランドのパワーユニットは、3.3L、V6SOHC（170ps/27.1kgm）と3.2L、直4OHVディーゼルターボ（150ps/34.0kgm）の2種類でともに4速ATが組み合わされた。高級感を満喫するには静粛性の高いV6ガソリン、太いトルクで余裕のある走りを楽しみたい場合は3.2Lディーゼルターボという感じで選択できた。

最終的にはガソリンエンジンは、3.5L、V6DOHC（VQ35DE型）に進化し、静粛性はさらに向上ししてドライブフィールもスムーズになりより高級感を増した。

高級感を求めるならV6エンジンで、最終的には240psまでパワーアップ

キャラバン／ホーミーの乗用モデルだが、クロカンのテラノのプラットフォームを使用していることもあり、駆動方式はFR（後輪駆動）と4WDを設定していた。2トンを超える超重量級ボディながら4WDは走破性に優れたオールモード4×4を採用していたので、降雪地域でも安心して走ることができたのはポイントが高い。

ユーザーを安心させる安全装備

高い安全性の実現も初代エルグランドの大きな命題だったが、安心・安全に走るという点では前述のオールモード4×4がそれに相当する。そのほか日産がこだわったのが視界で、撥水ウィンドウシステムにより降雨時でも良好な視界を確保できたし、広角ドアミラーにより大きなボディながら死角の低減させていた。

衝突安全性能が重要視されるようになっていたこともあり、日産のゾーンボディコンセプト＋サイドインパクトバーの採用、運転席＆助手席エアバッグも採用。今では当たり前の安全装備も当時は当たり前ではなく、それが付加価値やアピールポイントにもなっていた。電子デバイスのような派手さはないが、初代エルグランドはLクラスの高級ミニバンとしてユーザーを安心させるだけの安全装備が用意されていた。

曲線をうまく配置したインパネは視認性に優れている

トヨタは物量作戦

トヨタは1995年に大型ミニバンのグランビアをデビューさせていた。3ナンバー専用のトヨタのフラッグシップミニバンで、ライバル不在だったこともあり堅調に販売。グランビアの全幅を狭めたハイエースレジアス（1997年）も登場させていた。しかし、初代エルグランドの登場で状況は一変し、エルグランドにユーザーを奪われてしまった。

1999年にビッグマイチェンを敢行したグランビアだが、多くく上向くことはなかった

トヨタはエルグランドに対抗するため、レジアスエースの兄弟車のツーリングハイエース（1999年）、さらにはグランビアの兄弟車のグランドハイエース（1999年）と物量作戦。エルグランド追撃のために4車種で攻勢をかけたが、エルグランドの牙城を切り崩せず。

トヨタは”目には目を歯には歯を”的な戦略によりライバルを追撃してきた歴史があるが、初代エルグランドは4車種攻勢でも追撃できなかった。それほど初代エルグランドの人気は絶大で、1代にしてブランドを構築した証だ。

グランビアをベースに高級な外観が与えられたグランドハイエースもエルグランドにはかなわず

業を煮やしたトヨタは2002年にアルファードを投入することになる。強い初代エルグランドがあったから、アルファードが生まれたのだ。もし4車種攻勢が成功していれば、単独車種での展開はなかったはずだ。

トヨタは物量作戦の後は2002年に初代アルファードを登場させた

初代エルグランドは大ヒット

初代エルグランドの販売台数を年別に見ると、1997年：約4万5000台、1998年：約5万6000台、1999年約5万2000台、2000年約4万1000台、2001年約3万2000台、2002年約4万1000台（2代目との合算値）。コンスタントにハイレベルな販売を見せている。それが今では嘘のような存在感のなさ……。

個性を求める人にはオーテックのライダーも用意されていた。当時はやっていたビレットグリルが特徴

次期型エルグランドのデザインは賛否あるが、今や世界最強のミニバンに君臨するアルファード／ヴェルファイアに対抗できるのか？ 初代がヒットしたのはエルグランドにしかない魅力持った唯一無二の存在だったから。アルファード／ヴェルファイアの後追いではなく、独自のものがどれだけ盛り込んでいるかがポイント。2026年夏が今から楽しみだ。

エルグランドの社内で談笑する筆者（写真中央）

【初代日産エルグランドX 2WD 7人乗り（4AT）主要諸元】

全長：4740mm

全幅：1775mm

全高：1945mm

ホイールベース：2900mm

車両重量：2070kg

エンジン：3274cc、直V6SOHC

最高出力：170ps/4800rpm

最大トルク：27.1kgm/2800rpm

価格：349万8000円

※1997年5月デビュー時スペック

1999年にキャラバン／ホーミーの名前が取れてエルグランドとなった

【豆知識】

JMS2025でワールドプレミアとなった次期型エルグランド。ボディサイズは日産の実測値で全長4995×全幅1895×全高1975mm。パワーユニットは1.5L、直列3気筒ターボを発電専用とする100％モーター駆動の第3世代e-POWER。モーターとインバーターを一体化した5-in-1（日産が命名）によりシステムのダウンサイジングを実現。パワーについては未公表ながら、51.0kgmオーバーの最大トルクをマークするとアナウンスされている。駆動方式はFF（前輪駆動）と電動4WDのe-4ROCE。エクステリアデザインは賛否あるが、2026年夏にデビューをする大物に注目が集まっている。

新型エルグランドの特徴的なフロント、リアデザインは好みが分かれる

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社BECK）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

写真／NISSAN、TOYOTA、ベストカー

