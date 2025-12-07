苦戦続くチェルシーの新加入FWが再離脱か。指揮官は「状態はかなり悪そうだ」と懸念
新天地で思うような活躍ができずにいる。
現地12月６日に開催されたプレミアリーグ第15節で、チェルシーはボーンマスと敵地で対戦。０−０で引き分けた。
リーグで３戦勝ちなしと結果が出ていない状況で、先発したリアム・デラップが32分に負傷交代。コーナーキックでマルコス・セネシと激しく競り合った際に、肩の脱臼が疑われる怪我をした様子だ。
今夏にチェルシーに加入した22歳FWは、昨季に降格したイプスウィッチでは37試合で12得点をマークしたが、今季は15節時点でいまだゴールを挙げられていない。また、８月に行なわれた第３節のフルアム戦でハムストリングを痛めており、約２か月の戦線離脱。10月のカラバオカップ４回戦で復帰を果たしたが、またも負傷してしまった。
英公共放送『BBC』は「『かなり悪い』負傷でデラップのチェルシーでのスタートがさらに悪化」と見出しを打った記事を掲載。「チェルシーのエンツォ・マレスカ監督は、ボーンマスとの０−０の引き分けで途中交代したストライカー、リアム・デラップの肩の負傷について、『かなり悪い』のではないかと懸念している」として、指揮官のコメントを紹介した。
「不運なことに、彼はすでに２か月欠場しており、また離脱しなければならない」
「どれくらいの期間になるかは分からないが、肩の状態はかなり悪そうだ」
デラップの試練は続きそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
