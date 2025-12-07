『呪術廻戦』の実写化で「虎杖悠仁」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「菅田将暉」、1位は？
現在、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開され、大ヒットを記録している『呪術廻戦』。国民的人気を誇る作品で、幅広い世代から支持を集めています。
そこで、All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女260人を対象に『呪術廻戦』に関するアンケート調査を実施。今回は、「虎杖悠仁」に関するランキングを紹介します。虎杖は、呪いの王と呼ばれる両面宿儺と肉体を共有する主人公で、呪術高専に所属してから次々と能力を発揮するキャラクターです。
それでは、「『呪術廻戦』を実写化するなら、虎杖悠仁を演じてほしい俳優」ランキングの結果をみていきましょう。
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位は菅田将暉さんでした。菅田さんは、2008年に行われた「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」をきっかけに芸能界入り。特撮ドラマ『仮面ライダーW』（テレビ朝日系）の主演に抜てきされ、一気に俳優としてブレークします。
演技派俳優として知られる菅田さんは、これまで映画『銀魂』で演じた志村新八をはじめ、漫画や小説の実写化に挑戦済み。複雑な設定を持つ虎杖でも、きっと完璧に演じてくれることでしょう。
回答者からは、「まじめなシーンからおもしろいシーンまで演技の幅が広いので、虎杖の細かい表情も表現できそう」（30代女性／沖縄県）、「元気で憎めないキャラクターなのが虎杖のキャラとあってそう」（40代男性／愛知県）、「カメレオン俳優としてしっかり虎杖らしさを出せそう」（30代女性／三重県）などの意見が寄せられました。
1位は北村匠海さんでした。北村さんは、2008年に映画『DIVE!!』でスクリーンデビューし、ダンスロックバンド・DISH//のボーカル兼ギターとしても活躍。俳優としては、2017年公開の映画『君の膵臓をたべたい』で浜辺美波さんとダブル主演を務め、演技力の高さが評価されます。
そんな北村さんは、漫画の実写化への参加が多く映画『東京リベンジャーズシリーズ』の花垣武道や、『幽☆遊☆白書』（Netflix）の浦飯幽助などを担当。虎杖も丁寧に演じてくれそうです。
回答者からは、「『幽☆遊☆白書』でも主役を演じたし、ジャンプ系の主人公を上手く演じてくれそう」（50代女性／北海道）、「爽やかで少年っぽさも残しつつ、少し影のあるキャラクターも演じられる柔軟性があるため、虎杖の明るさと真剣さを両立できる」（50代男性／東京都）、「素直でまっすぐなキャラクターがよくあってそう」（30代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女260人を対象に『呪術廻戦』に関するアンケート調査を実施。今回は、「虎杖悠仁」に関するランキングを紹介します。虎杖は、呪いの王と呼ばれる両面宿儺と肉体を共有する主人公で、呪術高専に所属してから次々と能力を発揮するキャラクターです。
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：菅田将暉／29票
2位は菅田将暉さんでした。菅田さんは、2008年に行われた「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」をきっかけに芸能界入り。特撮ドラマ『仮面ライダーW』（テレビ朝日系）の主演に抜てきされ、一気に俳優としてブレークします。
演技派俳優として知られる菅田さんは、これまで映画『銀魂』で演じた志村新八をはじめ、漫画や小説の実写化に挑戦済み。複雑な設定を持つ虎杖でも、きっと完璧に演じてくれることでしょう。
回答者からは、「まじめなシーンからおもしろいシーンまで演技の幅が広いので、虎杖の細かい表情も表現できそう」（30代女性／沖縄県）、「元気で憎めないキャラクターなのが虎杖のキャラとあってそう」（40代男性／愛知県）、「カメレオン俳優としてしっかり虎杖らしさを出せそう」（30代女性／三重県）などの意見が寄せられました。
1位：北村匠海／31票
1位は北村匠海さんでした。北村さんは、2008年に映画『DIVE!!』でスクリーンデビューし、ダンスロックバンド・DISH//のボーカル兼ギターとしても活躍。俳優としては、2017年公開の映画『君の膵臓をたべたい』で浜辺美波さんとダブル主演を務め、演技力の高さが評価されます。
そんな北村さんは、漫画の実写化への参加が多く映画『東京リベンジャーズシリーズ』の花垣武道や、『幽☆遊☆白書』（Netflix）の浦飯幽助などを担当。虎杖も丁寧に演じてくれそうです。
回答者からは、「『幽☆遊☆白書』でも主役を演じたし、ジャンプ系の主人公を上手く演じてくれそう」（50代女性／北海道）、「爽やかで少年っぽさも残しつつ、少し影のあるキャラクターも演じられる柔軟性があるため、虎杖の明るさと真剣さを両立できる」（50代男性／東京都）、「素直でまっすぐなキャラクターがよくあってそう」（30代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)